Spotkanie Nawrockiego z Orbanem. Ten sondaż mówi wszystko

23 marca, na niespełna miesiąc przed wyborami na Węgrzech, polski prezydent spotkał się z węgierskim premierem, którego ugrupowanie, Fidesz, walczy o reelekcję.

Łącznie 44,7 proc. respondentów ocenia wizytę Nawrockiego u Orbana negatywnie, z czego 28,2 proc. to oceny zdecydowanie negatywne, a 16,5 proc. – raczej negatywne.

Nawrocki i Orban w Budapeszcie – podział opinii wyborców

Jako pozytywne spotkanie to postrzega 36,5 proc. ankietowanych. Opinie zdecydowanie pozytywne to 21,4 proc., a raczej pozytywne to 15,1 proc.

18,9 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Najbardziej krytyczni wobec wizyty są wyborcy koalicji rządzącej. 91 proc. ankietowanych z tej grupy ocenia spotkanie z Orbanem źle, przy czym ani jedna osoba nie oceniła wizyty zdecydowanie pozytywnie, a 5 proc. – raczej pozytywnie.

Kto popiera spotkanie Nawrockiego z Orbanem?

Z kolei wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 83 proc. badanych postrzega spotkanie Nawrockiego z Orbanem jako pozytywne. 6 proc. ankietowanych wyborców PiS oceniło je jako zdecydowanie negatywne, a 1 proc. jako raczej negatywne.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 27-29 marca 2026 r. na próbie 1000 osób metodą CAWI / CATI