W połowie lutego Kaczyński powiedział, że podjął już decyzję ws. kandydata partii na premiera. - Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - dodał. W sobotę napisał na X, że PiS „rozpocznie marsz 7 marca 2026 r.”. „Przed nami wytężony czas pracy i przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej. Szczegóły już wkrótce. Bądźmy razem. Tylko zwycięstwo zjednoczonego obozu patriotycznego zapewni Polsce bezpieczną i stabilną przyszłość” - czytamy we wpisie prezesa PiS.

W poniedziałek wieczorem w programie Telewizji Republika Rafał Bochenek potwierdził 7 marca jako datę zaprezentowania kandydata PiS na prezesa Rady Ministrów. Pytany, czy taka decyzja nie jest przedwczesna, rzecznik partii ocenił, że PiS od dłuższego czasu „bardzo mocno przygotowuje się do wyborów parlamentarnych”. - Chcemy mieć program, konkretne zobowiązania, z których później chcemy się również wywiązywać - dodał.

Źródło PAP związane z kierownictwem partii oceniło, że sobotnie wydarzenie może być „krótką konwencją”, podczas której zostanie ogłoszony kandydat, a następnie odbędzie się jego wystąpienie. - Być może będzie to coś w stylu konwencji, podczas której był prezentowany Karol Nawrocki jako kandydat na urząd prezydenta - dodał polityk. Potwierdził też informacje posła Zbigniewa Kuźmiuka, który poinformował, że konwencja odbędzie się w Krakowie w Hali „Sokół”. - To to samo miejsce, gdzie został ogłoszony kandydat na prezydenta Andrzej Duda i ostatnio kandydat na prezydenta Karol Nawrocki - zauważył poseł PiS.

Źródło PAP powiedziało, że lista potencjalnych kandydatów jest stale aktualizowana. - Prezes może tę decyzję podjąć naprawdę w ostatniej chwili. Ci kandydaci cały czas się zmieniają. W zeszłym tygodniu byli inni, a teraz już niektórzy wylecieli z tej listy - podkreślił polityk.

Według doniesień medialnych, na liście znaleźli się także samorządowcy, m.in. prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, prezydent Otwocka Jarosław Margielski oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek. Pytane o te informacje, źródło PAP odparło: „najbardziej bym typował prezydenta Stalowej Woli”.

Z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że w lutym na liście były 4 osoby: Zbigniew Bogucki, Przemysław Czarnek, Anna Krupka oraz Tobiasz Bocheński. Na liście nie znaleźli się wiceprezesi PiS: b. premier Mateusz Morawiecki oraz Patryk Jaki.