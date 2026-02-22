Spory wewnętrzne w PiS między „harcerzami” a „maślarzami”

W badaniu zapytano Polaków, czy ich zdaniem Jarosław Kaczyński wciąż sprawuje pełną kontrolę nad Prawem i Sprawiedliwością. Jak wskazano, „w PiS narastają spory między różnymi grupami wpływów”. Z jednej strony jest frakcja „harcerzy” skupiona wokół Mateusza Morawieckiego, z drugiej – „maślarzy”, czyli młodszych działaczy z nowego otoczenia prezesa.

Z sondażu przytoczonego przez WP wynika, że ponad połowa ankietowanych jest przekonana o niezachwianej pozycji lidera PiS. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 17,2 proc. respondentów, a "raczej tak" - 33,6 proc. Łącznie daje to 50,8 proc. osób, które wierzą, że Jarosław Kaczyński wciąż trzyma stery w swoich rękach.

Opinie wyborców opozycji i koalicji rządzącej

Przeciwnego zdania jest 35,8 proc. badanych. W tej grupie 23,2 proc. uważa, że prezes "raczej nie" kontroluje już pełni procesów w partii, a 12,6 proc. twierdzi, że "zdecydowanie" utracił on tę kontrolę. 13,4 proc., nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji.

Najbardziej pewni są wyborcy opozycji - PiS i Konfederacji - 75 proc. z nich wierzy w pełną kontrolę Kaczyńskiego (z czego 25 proc. mówi o tym w sposób zdecydowany). 11 proc. sympatyków tych partii widzi oznaki słabości prezesa.

Inną perspektywę mają wyborcy koalicji rządzącej. Wśród nich 60 proc. uważa, że Jarosław Kaczyński nie panuje już w pełni nad sytuacją wewnątrz PiS (41 proc. "raczej nie" i 19 proc. "zdecydowanie nie"). Wiarę w silną rękę prezesa zachowuje 31 proc. respondentów.

Wyniki sondażu

Wśród w grupy „pozostałych” wyborców głosy rozkładają się prawie po równo: 39 proc. uważa, że kontrola prezesa trwa, podczas gdy 41 proc. jest przeciwnego zdania. Co piąty badany z tej grupy (20 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 13-15 lutego 2026 r. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 osób. (PAP)