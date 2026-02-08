Podwyżki benzyny i oleju napędowego na start lutego – tyle płacimy teraz za litr

Luty przyniesie zmiany na polskich stacjach paliw. Z najnowszych analiz serwisu e-petrol.pl wynika, że w nadchodzących tygodniach kierowcy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek cen benzyny i oleju napędowego, podczas gdy ceny LPG powinny pozostać względnie stabilne.

Prognoza cen paliw na 9–15 lutego: benzyna Pb95 i diesel

Jak donosi serwis WNP, pierwszy tydzień lutego upłynął pod znakiem wzrostów. Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 w Polsce wzrosła o około 5 groszy i osiągnęła poziom 5,64 zł za litr. W przypadku oleju napędowego podwyżka była mniejsza, a średnia cena ON wyniosła5,95 zł/l. Droższy stał się również autogaz. Kosztuje on średnio 2,69 zł/l.

Ważne Eksperci podkreślają, że na rynku detalicznym nie ma już śladu po spadkach cen obserwowanych pod koniec stycznia. Z kolei trend wzrostowy, choć umiarkowany, zaczyna się utrwalać – donosi serwis.

LPG jedyną ostoją spokoju? Sytuacja użytkowników autogazu

Według prognoz e-petrol.pl w drugim tygodniu lutego ceny paliw na stacjach mogą kształtować się następująco:

benzyna 95 : od 5,60 do 5,71 zł/l,

: od 5,60 do 5,71 zł/l, diesel : od 5,92 do 6,03 zł/l,

: od 5,92 do 6,03 zł/l, LPG: od 2,67 do 2,73 zł/l.

Oznacza to, że kierowcy tankujący benzynę i diesla powinni przygotować się na lekkie podwyżki, natomiast użytkownicy instalacji gazowych nie odczują większych zmian.

Dlaczego paliwo drożeje? Gorąco w hurcie i na światowych rynkach

Wzrosty widoczne są również na rynku hurtowym – donosi serwis. Cena benzyny bezołowiowej 95 poszła w górę o 1,51 proc., czyli o około 65 zł netto, osiągając poziom 4364,20 zł netto za m³. W tym samym czasie olej napędowy podrożał znacznie mniej – o 11,40 zł, a jego średnia cena wynosi obecnie 4607,80 zł netto/m³.