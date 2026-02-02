W artykule publikujemy sprawdzoną listę miejsc, gdzie zajęcia zawieszono (na podstawie komunikatów i decyzji władz), oraz proste wyjaśnienie: kiedy szkoła musi zostać zamknięta, a kiedy może – i kto o tym decyduje. Jeśli Twojej gminy nie ma na liście niżej, to jeszcze nic nie przesądza – w wielu miejscach komunikaty pojawiają się dopiero przed 8:00.

Zamknięte szkoły 2 lutego 2026 – lista gmin i miast (gdzie nie ma lekcji)

Poniżej są lokalizacje, które publicznie potwierdziły zawieszenie zajęć (lub prowadzenia zajęć dydaktycznych) na 2–3 lutego.

Zamknięte szkoły w woj. warmińsko-mazurskim 2–3 lutego 2026

Korsze – zawieszenie zajęć w szkołach podstawowych (w komunikatach wskazywano m.in. SP w Korszach oraz placówki w miejscowościach Garbno, Łankiejmy i Sątoczno).

Orneta – zawieszenie zajęć na 2–3 lutego.

Gmina Lidzbark Warmiński – zawieszenie zajęć w szkołach prowadzonych przez gminę.

Gmina Bartoszyce – zawieszenie zajęć w szkołach prowadzonych przez gminę.

Zamknięte szkoły w woj. podlaskim 2–3 lutego 2026

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Mońkach

Szkoła Podstawowa nr 3 i nr 4 w Zambrowie

Szkoła Podstawowa w Czyżewie

Szkoła Podstawowa w Nurcu Stacji

Szkoła Podstawowa w Rutkach

Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem

Zespół Szkół w Suchowoli

Zespół Szkół w Sokółce

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce.

Zamknięte szkoły w woj. pomorskim 2–3 lutego 2026

Kwidzyn – zawieszenie zajęć w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto (z zapowiedzią opieki dla potrzebujących).

Zamknięte szkoły w woj. mazowieckim 2-3 lutego 2026 – gdzie potwierdzono decyzje

Tu lista jest dynamiczna (mówiono o „kilkudziesięciu szkołach”), ale część decyzji da się potwierdzić komunikatami jednostek.

Powiat Płoński – zawieszenie zajęć 2–3 lutego w szkołach prowadzonych przez powiat.

Powiat Wyszkowski - I LO w Wyszkowie, Zespołu Szkół nr 1 oraz Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”. Nauczanie zdalne: I LO i ZS nr 1 w Wyszkowie

Gmina Zawidz – komunikat o zawieszeniu zajęć dydaktycznych 2–3 lutego (z podkreśleniem zajęć opiekuńczych dla najmłodszych w miarę potrzeb).

Gmina Sierpc – zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolu 2–3 lutego, wraz z informacją o opiece świetlicowej dla dzieci, które przyjdą.

Warszawa: LO im. Aleksandra Kamińskiego, LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej, LO im. Lajosa Kossutha, LO im. Jana Zamoyskiego, LO im. Mikołaja Kopernika, LO im. Miguela de Cervantesa, LO im. Stefana Grota-Roweckiego, Zespół Szkół i LO im. St. Kostki Potockiego (Wilanów), VI LO im. Tadeusza Reytana, LO im. Cypriana Norwida, LO im. Jacka Kuronia, Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka.

Ważne Jeśli Twojej miejscowości nie ma na liście, to nie znaczy, że zajęcia na pewno się odbędą. Część samorządów i dyrekcji publikuje decyzje falami, czasem dopiero o świcie.

Czy szkoła jest dziś zamknięta? Jak sprawdzić rano najszybciej

W mroźny poranek wygrywają ci, którzy patrzą w właściwe miejsca, a nie szukają wiadomości na Facebooku w lokalnych grupach. Gzie powinniśmy sprawdzić, czy nasza szkoła jest zamknięta 2 lutego z powodu mrozu?

Dziennik elektroniczny szkoły (najczęściej pierwsze źródło). Oficjalna strona szkoły/BIP oraz profil szkoły (tam zwykle wpada krótki komunikat). Strona gminy albo powiatu (organ prowadzący często publikuje zbiorczo). Komunikat o dowożeniu: bywa tak, że szkoła formalnie działa, ale dowozy są odwołane – i wtedy nieobecności bywają usprawiedliwiane decyzją dyrekcji.

Kto decyduje o zamknięciu szkoły i przedszkola z powodu mrozu

Tu nie ma jednego „centralnego guzika”. W praktyce działają trzy ścieżki – i od niej zależy, czy zamknięcie jest obowiązkowe, czy uznaniowe:

Dyrektor szkoły/przedszkola → może zawiesić zajęcia, ale zwykle potrzebuje zgody organu prowadzącego (gminy/powiatu/inna osoba prawna).

→ może zawiesić zajęcia, ale zwykle potrzebuje (gminy/powiatu/inna osoba prawna). Organ prowadzący (najczęściej gmina albo powiat) → może zawiesić zajęcia, gdy zagrożenie dotyczy np. dojazdów i organizacji pracy szkoły.

(najczęściej gmina albo powiat) → może zawiesić zajęcia, gdy zagrożenie dotyczy np. dojazdów i organizacji pracy szkoły. Kuratorium (nadzór pedagogiczny) → jest informowane o zawieszeniu; nie jest „pierwszą linią” decyzji w typowym scenariuszu mrozowym, bo decyzja operacyjna jest po stronie dyrektora/organizatora.

Kiedy szkoła musi być zamknięta? Obowiązkowe zamknięcie i temperatura w klasach

Obowiązkowo: gdy w salach jest za zimno (minimum 18°C) Jeśli w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, nie da się zapewnić co najmniej 18°C, dyrektor zawiesza zajęcia i informuje organ prowadzący. To nie jest „może” – tu wchodzą przepisy o bezpieczeństwie.

Czy przy -15°C szkoła musi być zamknięta? Kiedy można zawiesić zajęcia

Dyrektor może zawiesić zajęcia (za zgodą organu prowadzącego), ale nie musi, jeżeli:

przez dwa kolejne dni poprzedzające zawieszenie, o godz. 21:00 temperatura na zewnątrz wynosiła –15°C lub mniej albo:

poprzedzające zawieszenie, o temperatura na zewnątrz wynosiła albo: wystąpiły inne zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów (w praktyce: trudne warunki komunikacyjne, ryzyko na przystankach, odwołane dowozy).

I jeszcze jedna ważna rzecz: przepisy mówią też o zawieszeniu zajęć, gdy temperatura (zewnętrzna lub w pomieszczeniach) zagraża zdrowiu – więc nie zawsze da się to sprowadzić do jednej liczby, jeśli realnie jest niebezpiecznie.

Czy przedszkole jest zamknięte, gdy szkoły nie mają lekcji? Jak to działa w praktyce

Wiele gmin wybiera wariant „zamykamy lekcje, zostawiamy opiekę na dziećmi”. Powód jest prosty: młodsze dzieci często nie mogą zostać same w domu, więc placówki:

wstrzymują dydaktykę (szkoła),

(szkoła), ale organizują opiekę (świetlica / dyżur),

(świetlica / dyżur), a przedszkola bywają otwarte normalnie albo w trybie opiekuńczym – zależnie od decyzji organu prowadzącego i możliwości kadrowych.

Nauka zdalna po zamknięciu szkoły: od kiedy wchodzi i po ilu dniach

Jeśli zawieszenie zajęć trwa powyżej dwóch dni, dyrektor organizuje naukę zdalną nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia. Szczegółowe zasady prowadzenia nauczania na odległość wynikają z osobnego rozporządzenia.

Szkoła otwarta, ale dowóz odwołany – co wtedy z obecnością dziecka

To scenariusz, który w mroźne poranki wywołuje największe emocje. Rodzic słyszy: „szkoła jest otwarta”, po czym okazuje się, że gminny dowóz jest odwołany, bo autobus nie odpalił albo trasa jest zbyt ryzykowna. Wtedy część szkół informuje, że zajęcia formalnie są, ale nieobecności mogą być usprawiedliwione, jeśli dziecko nie dotrze (bo bezpieczeństwo jest ważniejsze niż obecność).

Najczęstsze pytania rodziców o zamknięte szkoły przez mróz

Czy szkoła może zamknąć się „z dnia na dzień” z powodu mrozu?

Tak. Zawieszenie zajęć jest decyzją operacyjną, a zgody/opinie mogą być wydawane także telefonicznie lub elektronicznie, a potem utrwalone w notatce.

Czy –15°C oznacza automatyczne zamknięcie szkoły?

Nie. To przesłanka, która daje możliwość zawieszenia zajęć (za zgodą organu prowadzącego). Obowiązek pojawia się przy braku 18°C w salach, gdzie odbywają się zajęcia.

Gdzie najszybciej pojawia się decyzja o zamknięciu szkoły z powodu mrozu?

Najczęściej w dzienniku elektronicznym i komunikacie szkoły/gminy. Media mogą podawać przykłady, ale nie zastąpią lokalnego komunikatu.