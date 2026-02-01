W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zakończyły się ferie zimowe.

Gminy poinformowały o zawieszeniu 2 i 3 lutego zajęć dydaktycznych w prowadzonych przez siebie szkołach podstawowych, publikując w weekend komunikaty na portalach społecznościowych.

„Robimy to w trosce o dzieci, które jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyły tak niskich temperatur, a musiałyby oczekiwać na autobus lub iść pieszo do szkoły nawet ponad dwa kilometry” – napisał burmistrz Korsz Jan Adamowicz.

W tej gminie zajęcia będą zawieszone w SP w Korszach, Garbnie, Łankiejmach i Sątocznie. Zawieszono również dowożenie uczniów transportem gminnym. Jednocześnie szkoły zapewnią opiekę i zajęcia świetlicowe uczniom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Czynne ma być przedszkole.

O zawieszeniu na wniosek dyrektorów szkół zajęć dydaktyczno-wychowawczych na dwa dni poinformował też wójt gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis. W tym czasie w szkołach będą zapewnione zajęcia opiekuńcze. Bez zakłóceń mają funkcjonować oddziały przedszkolne. Zapewniony będzie także dowóz dzieci do szkół i przedszkoli.

Podobną decyzję podjęła burmistrz Ornety Katarzyna Lasocka; szkoły zapewnią tam zajęcia opiekuńcze dla dzieci, oddziały przedszkolne mają funkcjonować bez zakłóceń, podobnie jak dowóz dzieci.

W związku z zapowiadanym silnym mrozem, w poniedziałek i wtorek zawieszone będą też zajęcia w szkołach prowadzonych przez gminę wiejską Bartoszyce - tj. w Galinach, Bezledach, Kinkajmach, Żydowie i Wojciechach.

W woj. podlaskim - komunikat o odwołaniu zajęć lekcyjnych w poniedziałek i wtorek zamieściła gmina Nurzec-Stacja. Gmina zapewniła jednocześnie, że dzieci, które będą potrzebowały opieki dostaną ją, bo placówki edukacyjne (szkoły i przedszkole) będą dla nich otwarte. Gmina poinformowała, że nie będzie w tych dniach organizowany dowóz dzieci do szkół autobusami szkolnymi.

Dowozu dzieci do szkół w poniedziałek i wtorek nie przeprowadzi też np. gmina Puńsk na Suwalszczyźnie. Poinformowała o tym w komunikacie podpisanym przez dyrekcję szkoły. Zaznaczono, że szkoła w Puńsku będzie działać, zajęcia się odbędą, ale jeśli uczniowie nie przyjdą na lekcje, ich obecność będzie usprawiedliwiona.

Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Manaches poinformowała PAP, że na razie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma informacji w sprawie zawieszania zajęć w szkołach, ale być może decyzje będą zapadać w poniedziałek.

Dyrektor szkoły lub przedszkola może - za zgodą organu prowadzącego - zawiesić zajęcia w związku z niskimi temperaturami. Przepisy pozwalają na to, gdy w salach jest mniej niż 18 st. Celsjusza, a także, gdy w dwóch kolejnych dniach wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi minus 15 st. C lub jest niższa.

Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed mrozem. IMGW prognozuje przez dwie najbliższe noce temperaturę minimalną od minus 29 st. C do minus 24 st. C, a w nocy z wtorku na środę - minus 20 -17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od minus 15 do minus 11 st. C. Wiatr o średniej prędkości 5-20 km/h.