O odnalezieniu zwłok mężczyzny poinformował PAP w niedzielę Adam Dembiński, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zmarłego znaleźli w sobotę ok. godz. 18 policjanci patrolujący miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. - W załomie budynku przy ul. Sienkiewicza patrol natrafił na mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Lekarz wezwany na miejsce stwierdził zgon, a ponieważ zmarły nie miał na ciele żadnych widocznych obrażeń, miejsce znalezienia człowieka i okoliczności wskazują, że zmarł najprawdopodobniej na skutek wychłodzenia organizmu. Ostateczną przyczynę zgonu ustalą biegli po sekcji zwłok - powiedział PAP Dembiński.

Według dobowego raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 listopada 2025 r. w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło 37 osób (najwięcej w Lubelskim - 6). To najwięcej ofiar zimna w ostatnich czterech sezonach zimowych. Dla porównania zimą 2024/2025 z zimna zmarło 14 osób, w sezonie 2023/2024 28 osób, a rok wcześniej 21 osób.

IMGW wydał alerty dla dużej części kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla większości kraju. Ostrzeżenia 2. stopnia (wydawane, kiedy spadek prognozowanej temperatury sięga poziomu 25-30 stopni poniżej zera) obejmują pas północnej i wschodniej Polski. W najbliższe dwie noce temperatura może tam spaść do -25 stopni Celsjusza, a porywisty, wschodni wiatr może dodatkowo potęgować odczucie chłodu.

Mrozy w Polsce: poszła na spacer, zmarła z wychłodzenia

Jak niebezpieczny może być mróz, pokazuje tragedia, do której doszło pod Warszawą. W sobotę wieczorem ogłoszono alarm w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jak czytamy, „powodem była informacja o zaginięciu trzech osób dorosłych – dwóch kobiet i mężczyzny – które podczas spaceru w kompleksie leśnym straciły orientację w terenie i nie były w stanie samodzielnie odnaleźć drogi powrotnej”.

„Do natychmiastowych poszukiwań na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego skierowano znaczne siły i środki: policjantów z komendy powiatowej, przewodnika z psem tropiącym, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, a także strażaków z jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejsce zadysponowane zostały również zespoły ratownictwa medycznego” - poinformowała KSP. Dodała, że „pomimo bardzo szybkiej reakcji służb, krótkiego czasu od zgłoszenia do odnalezienia zaginionych oraz intensywnych działań ratowniczych i prowadzonych czynności reanimacyjnych, życia starszej z kobiet nie udało się uratować”. Natomiast mężczyzna, który został przewieziony do szpitala z objawami silnego wychłodzenia, otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną.

W związku z utrzymującymi się mrozami policja zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i otwartych przestrzeniach, szczególnie po zmroku. „Niskie temperatury, wiatr i ograniczona widoczność mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do wychłodzenia organizmu, utraty orientacji i zagrożenia życia” - dodała.

Policja przypomina: naładuj telefon, zabierz latarkę, ciepło się ubierz

KSP przypomniała w komunikacie, że przed wyjściem w teren należy sprawdzić prognozę pogody i dostosować plany do panujących warunków i poinformować bliskich o kierunku i czasie trwania podróży. Należy pamiętać również o zabraniu ze sobą naładowanego telefonu, latarki oraz odpowiedniej, ciepłej odzieży.

Policja zaapelowała również o unikanie samotnych spacerów w lasach i na nieznanych szlakach. „W przypadku zagubienia lub zagrożenia zdrowia i życia niezwłocznie dzwońmy pod numer alarmowy 112” - przypomniała.

Jak zapewniła policja, „każde zgłoszenie traktowane jest priorytetowo, jednak najważniejsze jest zapobieganie sytuacjom, które mogą zakończyć się tragedią”. Dlatego też trzeba dbać o własne bezpieczeństwo i reagować, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie. (PAP)