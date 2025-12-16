Podpisana przez prezydenta ustawa dostosowuje polskie regulacje do przepisów europejskich, a także realiów obecnego rynku, na którym znaczna część transakcji zawierana jest za pośrednictwem platform internetowych.

Do tej pory bezpieczeństwo produktów było uregulowane w ustawie z 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, jednak zawarte w niej przepisy były w ocenie autorów zmian przestarzałe i nie pozwalały na skuteczne eliminowanie niebezpiecznych produktów z obrotu, szczególnie udostępnianych online. Wskazywano m.in. na internetowe platformy handlowe.

Ustawa ma na celu eliminowanie z obrotu produktów niebezpiecznych, np. zawierających szkodliwe substancje, takie jak ftalany i metale ciężkie, wadliwych elektrycznie czy stwarzających zagrożenie dla najmłodszych.

Ustawa rozszerza kompetencje organów nadzorczych. Na ich czele nadal stać będzie Prezes UOKiK, który dodatkowo będzie pełnił funkcję „jednolitego urzędu łącznikowego w obszarze nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów oraz funkcję pojedynczego krajowego punktu kontaktowego (europejskiego - PAP) systemu wczesnego ostrzegania Safety Gate”.

Ustawa wprowadza nowy instrument dla Prezesa UOKiK i wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej - tzw. wystąpienie miękkie. Organy będą mogły zwrócić się do podmiotu gospodarczego, dostawcy internetowej platformy handlowej oraz dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego o udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących bezpieczeństwa produktu, bez konieczności uruchamiania aparatu administracyjnego.

Ustawa upoważnia też rząd do wydania rozporządzenia, w którym wprowadzone mają być środki egzekwowania niezbędne do zapewnienia wykonania środków przyjętych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie unijnego rozporządzenia.

Zgodnie z ustawą organami kontrolnymi w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów pozostaną wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej, jednak ich kompetencje również zostaną rozszerzone. Prowadzone przez te organy kontrole będą mogły być planowe lub doraźne i będą obejmować wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów w całym łańcuchu dostaw, w tym: producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów, dostawców usług lub każdą inną osobę fizyczną lub prawną podlegającą obowiązkom związanym z wytwarzaniem produktów lub udostępnianiem ich na rynku zgodnie z unijnym rozporządzeniem.

Za naruszenie obowiązków określonych w unijnym rozporządzeniu, a także obowiązków wynikających z nowych przepisów przewidziano sankcje. Katalog podmiotów, na które może zostać nałożona kara pieniężna, został poszerzony, w szczególności o importerów, jak również osoby odpowiedzialne za produkty wprowadzane do obrotu w UE, dostawców internetowych platform handlowych oraz dostawców tzw. usług społeczeństwa informacyjnego.

Przewidziano też, że maksymalna wysokość kary, która obecnie wynosi 100 tys. zł zostanie podwyższona do 1 mln zł.