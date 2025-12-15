Po zakończeniu rozmów z delegacją USA Zełenski udał się na spotkanie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem – podała agencja Interfax-Ukraina.

Zełenski przybył do Berlina w niedzielę. Tego samego dnia odbyła się pierwsza runda rozmów ukraińskiej delegacji z wysłannikami prezydenta USA. Negocjacje dotyczyły m.in. możliwego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją.

W spotkaniach wzięli udział: sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Hnatow, wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłycia oraz doradca szefa Biura Prezydenta Ołeksandr Bewz.

Po stronie Ukrainy w rozmowach uczestniczy także kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Z opublikowanych zdjęć wynika, że po stronie amerykańskiej – obok Witkoffa i Kushnera – w rozmowach uczestniczy naczelny dowódca połączonych sił zbrojnych NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich – napisał Interfax.

Po kilku godzinach rozmów w niedzielę Witkoff oświadczył, że strony przeprowadziły pogłębione dyskusje dotyczące 20-punktowego planu pokojowego, kwestii gospodarczych oraz innych tematów i osiągnęły „znaczący postęp”.(PAP)