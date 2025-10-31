Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie – zakaz noszenia broni 11 listopada 2025

Zbliżające się obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2025 r. tradycyjnie skupią w mieście stołecznym Warszawie liczne rzesze obywateli, w tym uczestników Marszu Niepodległości, pragnących wziąć udział w uroczystościach o kluczowym znaczeniu dla tożsamości narodowej. Ranga wydarzenia oraz spodziewana frekwencja wymagają podjęcia szczególnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, stąd też Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje do podpisu rozporządzenie wprowadzające czasowy zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie stolicy. Z kolei Wojewoda mazowiecki Mariusz R. Frankowski wprowadził zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta st. Warszawy w tym dniu.

Wzmożone środki bezpieczeństwa w Polsce i obowiązujący stopień alarmowy BRAVO

Obecnie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymywane są podwyższone stopnie alarmowe: drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP), wprowadzone na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, ich ogłoszenie jest bezpośrednio związane z zaistnieniem zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, pomimo braku zidentyfikowania konkretnego celu ataku. Wzrost zagrożeń, zwłaszcza w obliczu trwającej intensyfikacji działań o charakterze hybrydowym ze strony Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, w tym potencjalnych aktów terrorystycznych czy sabotażowych, obliguje organy państwa do proaktywnego zarządzania ryzykiem.

Policja wnioskuje o czasowy zakaz noszenia broni w Warszawie 11 listopada 2025 r. ze względu na bezpieczeństwo publiczne

W odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka oraz mając na uwadze konieczność zabezpieczenia właściwego przebiegu zgromadzeń publicznych, Komenda Główna Policji w dniu 27 października 2025 r. skierowała do MSWiA wniosek o wprowadzenie czasowego zakazu noszenia lub przemieszczania każdego rodzaju broni na terenie miasta stołecznego Warszawy w dniu 11 listopada 2025 r. Takie działanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, który upoważnia ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, czasowego zakazu noszenia lub przemieszczania broni na określonych obszarach, jeżeli wymagają tego interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny.

Projektowane rozwiązanie zakłada wejście w życie regulacji z dniem 11 listopada 2025 r. Szef MSWiA wkrótce podpisze rozporządzenie o zakazie noszenia broni w tym dniu.

Zakaz noszenia broni w województwie mazowieckim obejmie ponad 51 tysięcy osób

Jak już wspomniano, projekt rozporządzenia przewiduje czasowy zakaz noszenia broni oraz jej przemieszczania – nawet w stanie rozładowanym. Ograniczenia obejmą około 51 tys. osób fizycznych i 100 podmiotów posiadających pozwolenie na broń, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się w województwie mazowieckim. Dane te pochodzą z Komendy Stołecznej Policji.