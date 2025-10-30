Kraśnik staje się sercem polskiego przemysłu zbrojeniowego: W środę, 29 października br., Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, uroczyście zainaugurował budowę nowej, strategicznej fabryki korpusów amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm w zakładach MESKO S.A. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego oraz podpisania aktu erekcyjnego potwierdziła, że ta gigantyczna inwestycja ma zapewnić Polsce rekordowy, 3500-procentowy wzrost zdolności produkcyjnych kluczowych pocisków.

Rozbudowa fabryki amunicji artyleryjskiej 155 mm – cel strategiczny MON

Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił skalę przedsięwzięcia:

Jesteśmy w Kraśniku, w hali, która ma 9 tysięcy metrów kwadratowych. Za nami, jak widzieliśmy, powstanie hala na 18 tysięcy metrów kwadratowych. To jest wielka inwestycja w Kraśnik, to jest wielka inwestycja w bezpieczeństwo, to jest wielka inwestycja w ludzi, którzy tutaj znajdą pracę.

Inwestycja, która rozpoczęła się już kilkanaście miesięcy temu odkupem potrzebnych terenów, ma doprowadzić do uzyskania w ciągu dwóch lat pełnych zdolności do produkcji pocisków 155 mm. Szef MON zapowiedział rekordowy wzrost zdolności produkcyjnych:

O 3,5 tysiąca procent wzrośnie zdolność wytwarzania (amunicji) 155 w Polsce. To jest gigantyczny przeskok, to jest rekord świata – zaznaczył wicepremier.

Amunicja artyleryjska kaliber 155 mm jest kluczowa, gdyż jest stosowana w armatohaubicach Krab i K9 Thunder, będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Jaka będzie roczna produkcja pocisków 155 mm w Mesko po zakończeniu inwestycji?

Prezes Mesko S.A., Renata Gruszczyńska, potwierdziła, że realizacja projektu ma znaczenie strategiczne dla przemysłu obronnego. Nowoczesny zakład, wyposażony w najnowsze technologie, umożliwi wytwarzanie 150 tysięcy korpusów amunicji rocznie.

Tu, w Kraśniku powstaje zakład wyposażony w najnowocześniejsze technologie i linie produkcyjne... Po zakończeniu inwestycji w 2027 r. Polska zyska nowoczesne centrum produkcji amunicyjnej, które wzmocni potencjał naszych Sił Zbrojnych i zwiększy niezależność krajowego przemysłu zbrojeniowego – mówiła prezes Gruszczyńska.

Inwestycja obejmuje m.in. zwiększenie powierzchni hali produkcyjnej do około 9 tysięcy metrów kwadratowych oraz modernizację istniejących obiektów.

Inwestycje MON w amunicję małego kalibru i fundusze z unijnego programu SAFE

Wicepremier Kosiniak-Kamysz odniósł się również do zdolności polskiego przemysłu w zakresie produkcji amunicji małego kalibru, którą ocenił już dziś jako światowy poziom. Zapowiedział pięciokrotny wzrost jej produkcji w ciągu dwóch lat, do 250 milionów sztuk rocznie, co przekłada się na milion sztuk dziennie.

Szef MON odniósł się także do wykorzystania środków z unijnego programu dozbrajania SAFE. Program ten opiewa na 150 mld euro, z czego Polsce przyznana została największa pula – 43,7 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "Dobre wykorzystanie środków z programu SAFE wymaga współpracy wszystkich resortów" i zapowiedział "poważne inwestycje" z udziałem przemysłu państwowego i prywatnego.

Mesko to należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej kluczowy producent amunicji i pocisków rakietowych (m.in. Grom i Piorun), posiadający swoje oddziały m.in. w Kraśniku.

Kiedy ruszy pełna produkcja amunicji 155 mm w Kraśniku?

Obecnie w zakładzie MESKO w Kraśniku funkcjonuje już linia produkcyjna, na której wytwarzane są korpusy do nabojów kalibru 155 mm. Dzięki planowanej inwestycji ta skala produkcji ma zostać znacząco zwielokrotniona. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) stawia sobie ambitny cel: osiągnięcie rocznej produkcji na poziomie 180 tysięcy pocisków 155 mm, począwszy od 2028 roku.

Aby umożliwić tak duży wzrost zdolności produkcyjnych, kluczowe jest powiększenie powierzchni hali produkcyjnej w Kraśniku do około 9 tysięcy metrów kwadratowych, a także przeprowadzenie gruntownej modernizacji już istniejących obiektów. Prace budowlane miały się rozpocząć jeszcze w 2025 roku, a ich zakończenie przewidziano na trzeci kwartał 2027 roku – zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę w komunikacie prasowym latem 2025 r.