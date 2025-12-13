Dla jednych to szansa na spokojne zakupy bez urlopu, dla innych – ostatni moment, by skompletować prezenty bez nerwów. I to nie koniec handlowych niedziel w grudniu 2025.

Czy 14 grudnia jest niedziela handlowa? Sklepy będą otwarte

Jeśli zastanawiasz się czy w zrobisz zakupy w drugą niedzielę grudnia, to odpowiedź jest jednoznaczna: tak. Niedziela 14 grudnia 2025 r. jest niedzielą handlową, co oznacza, że czynne będą galerie handlowe, supermarkety, dyskonty i większość sklepów sieciowych.

To właśnie ta niedziela wypada w samym środku przedświątecznego szczytu. Wielu klientów odkłada zakupy prezentowe na spokojniejszy czas licząc, że w niedzielę uniknie największych kolejek z piątku i soboty (co bywa złudne).

W praktyce w niedzielę handlową 14 grudnia otwarte będą m.in.:

galerie handlowe i centra outletowe,

supermarkety i dyskonty,

sklepy z elektroniką, odzieżą i zabawkami,

drogerie i sklepy z wyposażeniem domu.

Dlaczego w grudniu 2025 są aż trzy niedziele handlowe?

Grudzień 2025 jest wyjątkiem. Zamiast standardowych dwóch niedziel handlowych przed świętami, ustawodawca dopuścił trzy kolejne niedziele zakupowe. To efekt zmian wokół handlu w Wigilię.

Ponieważ 24 grudnia handel ma być ograniczony (lub skrócony), ustawodawca zdecydował się „oddać” konsumentom dodatkowy czas wcześniej. Efekt? Rozłożenie zakupów na więcej dni i mniejsze ryzyko zakupowego chaosu tuż przed świętami. W praktyce oznacza to, że ruch klientów nie kumuluje się w jednym weekendzie, a handel zyskuje kilka dodatkowych dni na obsłużenie świątecznego popytu.

Niedziele handlowe w grudniu 2025 – pełny kalendarz i daty

W grudniu 2025 r. zakupy można zrobić w trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię:

7 grudnia 2025 – pierwsza niedziela handlowa (już za nami),

– pierwsza niedziela handlowa (już za nami), 14 grudnia 2025 – druga niedziela handlowa (czyli jutro),

– druga niedziela handlowa (czyli jutro), 21 grudnia 2025 – ostatnia niedziela handlowa przed świętami.

Ta ostatnia data to dla wielu osób „ostatni dzwonek” – szczególnie na zakupy spożywcze i prezenty kupowane na ostatnią chwilę.

Niedziela handlowa 14 grudnia a pracownicy sklepów – co mówi prawo?

Dla klientów sprawa jest prosta: więcej czasu, mniej presji i większa elastyczność. Można rozłożyć zakupy na kilka weekendów, zamiast stać w gigantycznych kolejkach tuż przed Wigilią.

Dla pracowników sytuacja wygląda inaczej. Przepisy nadal chronią ich prawa – jedna osoba nie może pracować we wszystkie handlowe niedziele. Zgodnie z Kodeksem pracy:

pracownik może pracować maksymalnie w dwie niedziele handlowe w miesiącu ,

, za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny w innym terminie.

To kompromis między interesem konsumentów a ochroną pracowników sektora handlu.

Jak najlepiej wykorzystać niedzielę handlową 14 grudnia?

Ta konkretna niedziela wypada w idealnym momencie – już po pierwszej fali zakupów, ale jeszcze bez presji „ostatnich godzin”. W praktyce warto:

domknąć zakupy prezentowe, które wymagają namysłu,

uzupełnić dekoracje świąteczne i wyposażenie domu,

sprawdzić promocje, które często pojawiają się właśnie w ten weekend.

Wielu klientów traktuje 14 grudnia jako moment „ostatecznej selekcji” – bez nerwów, ale już z myślą o konkretnych planach świątecznych.

Ostatnia niedziela handlowa przed Wigilią – kiedy wypada?

Jeśli jutro nie zdążysz – to nie koniec. 21 grudnia będzie trzecią i ostatnią niedzielą handlową w 2025 roku. Potem handel zwalnia, a Wigilia 24 grudnia będzie dniem z ograniczonym handlem. To właśnie dlatego wielu ekspertów radzi, by nie odkładać wszystkiego na ostatni tydzień. Trzy handlowe niedziele dają komfort, ale też szybko się kończą.

Podstawa prawna