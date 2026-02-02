W 2026 roku Welconomy Forum in Toruń obchodzi szczególny jubileusz – 25 lat w gościnnym Regionie Kujawsko-Pomorskim. Współgospodarzami tego ważnego kongresu społeczno-gospodarczego są Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Miasta Toruń.

Patronat honorowy nad forum objęli: Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier, minister Obrony Narodowej, Miłosz Motyka – minister Energii, Marcin Kulasek – minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Stefan Krajewski – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Welconomy to dwa dni intensywnych debat, którym przyświecają dwa kierunkowskazy: dialog i rozwój. Hasło tegorocznego forum to: "Po pierwsze bezpieczeństwo..." Debaty o bezpieczeństwie dotyczyć będą wielu dziedzin, od bezpieczeństwa narodowego poprzez bezpieczeństwo społeczne i jednostkowe. Kluczowe obszary to bezpieczeństwo militarne, energetyczne, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe oraz ekologiczne i społeczne.

Welconomy Forum in Toruń to wyjątkowe wydarzenie, w którym uczestniczy około 2 tys. osób. Są wśród nich: przedsiębiorcy, goście zagraniczni, politycy, dziennikarze, naukowcy, eksperci, specjaliści różnych dziedzin aktywności gospodarczej i społecznej, przedstawiciele administracji publicznej, administracji samorządowej, uczelni wyższych państwowych i prywatnych.

Inauguracja Welconomy będzie miała miejsce 23 lutego br. o godz. 10:00 w Sali Koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, następnie dyskusje przeniosą się do przestrzeni Hotelu Copernicus Toruń.

XXXIII kongres społeczno-gospodarczy Welconomy Forum in Toruń, organizowany przez Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” to przestrzeń dla dyskusji o kluczowych wyzwaniach stojących przed gospodarką, państwem i społeczeństwem w dynamicznie zmieniającym się świecie. W debatach wezmą udział liderzy biznesu, świata polityki, nauki oraz samorządów, a także eksperci i praktycy z kraju i zagranicy oraz dziennikarze, którzy wspólnie będą dyskutować o wyzwaniach i szansach współczesnej gospodarki.