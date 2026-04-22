W artykule DGP z 3 marca 2026 r. pt. "Szukają urzędniczki, zatrudniają urzędnika. Przepisy o nazewnictwie stanowisk do zmiany" – napisaliśmy, że w ogłoszeniach o pracę w administracji rządowej pojawiają się stanowiska z żeńskimi końcówkami, ale w samych umowach o pracę stosuje się rodzaj męski. Wskazaliśmy też na apel ekspertów o uporządkowanie przepisów. Dodatkowo w zakresie feminatywów w poszczególnych urzędach panuje pełna dowolność. Część osób się do tego stosuje, inni wręcz przeciwnie. Problem ten nie jest też obojętny Anicie Noskowskiej-Piątkowskiej, szefowej służby cywilnej.

Zalecane feminatywy dla wszystkich

DGP dotarł do dokumentu, który w powyższej sprawie został rozesłany do dyrektorów generalnych i kierowników urzędów. Szefowa służby cywilnej zaznaczyła w nim przede wszystkim, że w codziennej pracy bardzo ważne są wzajemny szacunek, uważność i otwartość na różnorodność. To one tworzą środowisko pracy, w którym każda osoba — bez względu na zajmowane stanowisko pracy czy pełnioną funkcję — może czuć się widziana, doceniona i traktowana z należytą godnością. Z tych powodów zaleciła, by w codziennej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej stosować obok form męskich feminatywy, czyli żeńskie formy nazw stanowisk, zawodów i funkcji.