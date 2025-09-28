Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, dzień 10 listopada 2025 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy w ramach rekompensaty za Święto Wszystkich Świętych przypadające w sobotę 1 listopada. Dzięki temu pracownicy administracji państwowej zyskają czterodniowy weekend od 8 do 11 listopada 2025 r.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę 1 listopada 2025 r. – podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę. Jest to wynik wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r., który za niezgodne z konstytucją uznał przepisy różnicujące liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom. Trybunał stanął na stanowisku, iż działanie takie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości. Konsekwencją wyroku jest przyznanie pracownikom innego dnia wolnego za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy. W sytuacji, gdy sobota jest dla pracownika dniem pracującym, według obowiązującego go rozkładu czasu pracy, wówczas pracownikowi nie należy się dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę.

Które urzędy będą zamknięte w poniedziałek 10 listopada 2025 r.?

Pracownicy korpusu służby cywilnej, czyli osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej, będą mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego i jak już wspomniano, będzie to 10 listopad. Oznacza to, że 10 listopada część urzędów będzie nieczynna, m.in. urzędy miasta, wojewódzkie, urząd skarbowy, Sądy w Warszawie. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej, Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej, komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Biurze Nasiennictwa Leśnego, jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.

Czy pozostali pracownicy będą mieli dzień wolny 10 listopada 2025 r.?

W 2025 roku święto Wszystkich Świętych, przypadające 1 listopada, wypadnie w sobotę. Dzięki temu pracownicy zatrudnieni od poniedziałku do piątku otrzymają dodatkowy dzień wolny.

Udzielenie dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę może nastąpić zarówno przed dniem świątecznym obniżającym wymiar czasu pracy (np. 31 października), jak i po takim dniu (np. 10 listopada). Z reguły pracodawca ustala go samodzielnie i nie ma obowiązku uzgadniać tego terminu z pracownikami. Może jednak wziąć pod uwagę ich sugestie.

Najbardziej praktycznym wyborem dnia wolnego za 1 listopada jest 10 listopada, czyli poniedziałek przed 11 listopada. Taki układ daje pracownikom długi weekend, bo aż 4 dni, tj. od 8 do 11 listopada.

Czy osoba na B2B lub zleceniu dostanie dzień wolny za 1 listopada

Dla osób pracujących na kontrakcie B2B lub zleceniu kwestia wolnego w święta zależy od zapisów w umowie. Warto upewnić się, czy przewidziano w niej rekompensatę – np. ekwiwalent pieniężny albo dodatkowy dzień wolny.

Wysokie kary za nieudzielenie dnia wolnego

W przypadku nieudzielania dnia wolnego w okresie rozliczeniowym pracodawca naruszy przepisy o czasie pracy, bowiem nie zapewnił pracownikom przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Ponadto godziny pracy świadczone ponad obowiązujący wymiar czasu pracy w listopadzie zostaną zakwalifikowane jako praca w godzinach nadliczbowych, którą pracodawca musi zrekompensować.