To sygnał dla pracodawców, by już teraz przygotować się na przeliczenie stażu pracy pracowników i aktualizację systemów kadrowo-płacowych, bo od 2026 roku będą obowiązywać nowe zasady.
Poprawki do projektu
Klub PiS zaproponował wliczenie do stażu pracy okresów pozostawania osobą duchowną lub zakonną, wykonywania pracy nakładczej, członkostwa w radach nadzorczych oraz bycia wspólnikiem w spółkach handlowych. Komisja odrzuciła wszystkie te propozycje, uznając je za wykraczające poza zakres nowelizacji.
Lewica wniosła pięć poprawek, które miały charakter doprecyzowujący i legislacyjny. Przyjęto m.in. zapis, że do stażu pracy wliczany będzie okres sprawowania opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą, pod warunkiem opłacenia składek, oraz że wniosek o zaświadczenie z ZUS będzie składany elektronicznie poprzez profil PUE. Komisja zaakceptowała wszystkie poprawki tego klubu. Poprawka Polski 2050, dotycząca ujednolicenia zasad naliczania nagród jubileuszowych i dodatków stażowych w ustawie o działalności leczniczej, została odrzucona.
Najważniejsze założenia reformy stażu pracy
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadza fundamentalną zmianę w ustalaniu stażu pracy. Obecnie wlicza się do niego tylko okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Od 1 stycznia 2026 r. wliczane będą także:
- prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
- współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
- czas wykonywania umów zlecenia, agencyjnych i o świadczenie usług,
- członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych i kółkach rolniczych,
- udokumentowana praca zarobkowa za granicą (inna niż etat),
- okres zawieszenia działalności w związku z opieką nad dzieckiem.
Zmiany będą miały wpływ na wymiar urlopów wypoczynkowych, wysokość odpraw, długość okresów wypowiedzenia oraz prawo do dodatków stażowych i nagród jubileuszowych.
Nowe obowiązki pracodawców – jak potwierdzać staż pracy
Od 2026 roku głównym źródłem danych o stażu pracy będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który posiada informacje o okresach opłacania składek od 1 stycznia 1999 r.
- Wniosek o zaświadczenie będzie składany przez pracownika elektronicznie poprzez profil PUE ZUS.
- ZUS ma obowiązek wydać dokument bez zbędnej zwłoki.
- Jeżeli w ZUS brak danych, pracownik dostarczy dokumenty potwierdzające zatrudnienie – a pracodawca będzie zobowiązany je uwzględnić.
Do potwierdzania stażu pracy pracownik może przedstawić m.in.:
- kopie umów cywilnoprawnych,
- faktury i rachunki z działalności gospodarczej,
- zaświadczenia od kontrahentów i byłych pracodawców,
- dokumenty z zagranicznych instytucji potwierdzające zatrudnienie i opłacanie składek,
- potwierdzenia przelewów wynagrodzenia.
Ciężar dowodu leży po stronie pracownika, ale pracodawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć dokumenty oraz dokonać odpowiednich aktualizacji w ewidencji kadrowej.
Terminy i okres przejściowy
Ustawa wejdzie w życie:
- 1 stycznia 2026 r. – dla pracodawców z sektora finansów publicznych,
- pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy – dla pracodawców spoza sektora publicznego.
Pracownicy będą mieli 24 miesiące od wejścia w życie ustawy na zgłoszenie dokumentów potwierdzających dodatkowe okresy pracy.