To sygnał dla pracodawców, by już teraz przygotować się na przeliczenie stażu pracy pracowników i aktualizację systemów kadrowo-płacowych, bo od 2026 roku będą obowiązywać nowe zasady.

Poprawki do projektu

Klub PiS zaproponował wliczenie do stażu pracy okresów pozostawania osobą duchowną lub zakonną, wykonywania pracy nakładczej, członkostwa w radach nadzorczych oraz bycia wspólnikiem w spółkach handlowych. Komisja odrzuciła wszystkie te propozycje, uznając je za wykraczające poza zakres nowelizacji.

Lewica wniosła pięć poprawek, które miały charakter doprecyzowujący i legislacyjny. Przyjęto m.in. zapis, że do stażu pracy wliczany będzie okres sprawowania opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą, pod warunkiem opłacenia składek, oraz że wniosek o zaświadczenie z ZUS będzie składany elektronicznie poprzez profil PUE. Komisja zaakceptowała wszystkie poprawki tego klubu. Poprawka Polski 2050, dotycząca ujednolicenia zasad naliczania nagród jubileuszowych i dodatków stażowych w ustawie o działalności leczniczej, została odrzucona.

Najważniejsze założenia reformy stażu pracy

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadza fundamentalną zmianę w ustalaniu stażu pracy. Obecnie wlicza się do niego tylko okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Od 1 stycznia 2026 r. wliczane będą także:

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,

współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

czas wykonywania umów zlecenia, agencyjnych i o świadczenie usług,

członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych i kółkach rolniczych,

udokumentowana praca zarobkowa za granicą (inna niż etat),

okres zawieszenia działalności w związku z opieką nad dzieckiem.

Zmiany będą miały wpływ na wymiar urlopów wypoczynkowych, wysokość odpraw, długość okresów wypowiedzenia oraz prawo do dodatków stażowych i nagród jubileuszowych.

Nowe obowiązki pracodawców – jak potwierdzać staż pracy

Od 2026 roku głównym źródłem danych o stażu pracy będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który posiada informacje o okresach opłacania składek od 1 stycznia 1999 r.

Wniosek o zaświadczenie będzie składany przez pracownika elektronicznie poprzez profil PUE ZUS.

ZUS ma obowiązek wydać dokument bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli w ZUS brak danych, pracownik dostarczy dokumenty potwierdzające zatrudnienie – a pracodawca będzie zobowiązany je uwzględnić.

Do potwierdzania stażu pracy pracownik może przedstawić m.in.:

kopie umów cywilnoprawnych,

faktury i rachunki z działalności gospodarczej,

zaświadczenia od kontrahentów i byłych pracodawców,

dokumenty z zagranicznych instytucji potwierdzające zatrudnienie i opłacanie składek,

potwierdzenia przelewów wynagrodzenia.

Ciężar dowodu leży po stronie pracownika, ale pracodawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć dokumenty oraz dokonać odpowiednich aktualizacji w ewidencji kadrowej.

Terminy i okres przejściowy

Ustawa wejdzie w życie:

1 stycznia 2026 r. – dla pracodawców z sektora finansów publicznych,

pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy – dla pracodawców spoza sektora publicznego.

Pracownicy będą mieli 24 miesiące od wejścia w życie ustawy na zgłoszenie dokumentów potwierdzających dodatkowe okresy pracy.