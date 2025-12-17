Jak czytamy we wtorkowym komunikacie, podczas poniedziałkowej uroczystości w Muzeum Historii Polski w Warszawie dekrety nominacyjne wręczono łącznie 142 osobom, w tym 35 osób zostało mianowanych na stanowisko asesora, 72 osoby powołano na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej, 23 osoby na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej, 10 osób na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej i 2 osoby na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej. Żurek - jak przekazano - wręczył także prok. Annie Słamie akt powołania na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego.

Nagrody dla pracowników prokuratury

Dodano, że prokuratorzy uhonorowali również asystentów prokuratora, urzędników oraz innych pracowników prokuratury, wręczając im listy gratulacyjne i nagrody pieniężne. „Uhonorowanych zostało łącznie 28 pracowników prokuratury z 28 jednostek organizacyjnych prokuratury, a w tym: 13 referendarzy, 4 starszych referentów, 4 asystentów prokuratora, 1 starszy inspektor ds. biurowości, 1 inspektor ds. biurowości, 2 pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, 1 główna księgowa, 1 główny specjalista ds. kadr oraz 1 pracownik prokuratury” - poinformowano.

Jak napisano w komunikacie, w swoim przemówieniu szef MS podkreślił, że „jego celem jest odbudowa zaufania obywateli do prokuratury oraz zdjęcie z niej odium politycznego”. „(Waldemar Żurek - PAP) wyraził nadzieję na rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz zapowiedział dalsze prace nad reformą prokuratury, opartą na postulatach środowiska zawodowego. Zaznaczył, że zmiany legislacyjne powinny wzmocnić rolę prokuratorów liniowych i ograniczyć nadmierny nadzór” - czytamy.

Więcej miejsc na aplikacji prokuratorskiej

W komunikacie dodano, że Żurek przypomniał także, iż zwiększył limit miejsc na pierwszy rocznik na aplikacji prokuratorskiej z 75 do 115 osób oraz podniósł wynagrodzenia aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W komunikacie zaznaczono, że formalnie niezbędnym elementem aktu nominacyjnego jest złożenie ślubowania przez asesorów i prokuratorów, a treść roty „wskazuje cel działań, jakim jest służba RP poprzez stanie na straży prawa i praworządności, oraz określa standardy jego realizacji: sumienne wykonywanie obowiązków, dochowanie tajemnicy prawnie chronionej oraz działanie zgodnie z zasadami godności i uczciwości”.