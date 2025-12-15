Oskarżeni o gwałt dziennikarze TVN Turbo, Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, usłyszeli wyrok

Dziennikarze TVN Turbo, Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, usłyszeli zarzut zgwałcenia dwóch kobiet w wynajmowanym mieszkaniu w Katowicach. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Katowicach pod koniec czerwca po śledztwie prowadzonym przez tamtejszą prokuraturę. O zdarzeniu powiadomiła koleżanka pokrzywdzonych, która pojawiła się w mieszkaniu po zajściu.

Kornacki i Mikiciuk od początku nie przyznawali się do przedstawionych im zarzutów. Mimo to stacja TVN wstrzymała współpracę z dziennikarzami na czas trwania postępowania.

Dziennikarze TVN Turbo oskarżeni o gwałt usłyszeli wyrok: reakcje obrońcy Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka

Po ponad trzech miesiącach od rozpoczęcia procesu Sąd Okręgowy w Katowicach zdecydował o uniewinnieniu oskarżonych. Jakub Wende, pełnomocnik oskarżonych, podkreślił w mediach społecznościowych:

"Dziękuję za świetną współpracę p. Mec. Aleksandrze Kokoszce i mec. Błażejowi Biedulskiemu. Prawda i prawo zwyciężyły."

Szczegóły procesu Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka, dziennikarzy TVN Turbo oskarżonych o gwałt

Cały proces odbywał się przy wyłączeniu jawności, zgodnie z postanowieniem z 16 lipca 2025 r. Wyłączenie wniósł zarówno prokurator, jak i obrońcy dziennikarzy, co pozwoliło chronić prywatność wszystkich stron.