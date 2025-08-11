Senat przyjął bez poprawek ustawę o przeliczeniu emerytur czerwcowych. Wyższe emerytury zostaną wypłacone osobom, które dotychczas otrzymywały zaniżone emerytury tylko dlatego, że wniosek o emeryturę złożono wcześniej. Kto otrzyma wyższe świadczenie?
Jaka jest podstawa przeliczenia emerytur czerwcowych?
Senat nie wniósł żadnych poprawek do ustawy z 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019 (dalej: ustawa przeliczeniowa).
Ustawa przewiduje podwyższenie od 1 stycznia 2026 r. nie tylko emerytur czerwcowych, ale także rent rodzinnych przyznanych po tzw. emerytach czerwcowych. Chodzi tu o świadczenia, którym „ustalono” emerytury i renty w danym miesiącu, co najczęściej wiązało się ze złożeniem wniosku o emeryturę lub rentę właśnie w czerwcu. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.
Jakie świadczenia ZUS przeliczy od stycznia 2025 r.?
ZUS od 1 stycznia 2026 r. przeliczy:
- emerytury ustalone w czerwcu w latach 2009–2019 wypłacane z systemu powszechnego (z ZUS);
- renty rodzinne przysługujące uprawnionym osobom na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna) po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019;
- renty rodzinne przysługujące uprawnionym osobom na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ubezpieczonych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat) i zmarli w czerwcu w latach 2009–2019 oraz nie mieli ustalonego prawa do emerytury.
Przeliczenie nie dotyczy emerytur i rent rodzinnych wypłacanych z innych systemów – rolniczych (KRUS) czy mundurowych. Podwyższenie emerytur czerwcowych i rent – czy trzeba składać wniosek? Aby otrzymać podwyższoną emeryturę lub rentę rodzinną, nie trzeba będzie składać wniosku. ZUS przeliczy świadczenie z urzędu. Zakład ma na to 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przeliczeniowej, a więc ma na to czas do 31 marca 2026 r. Co ważne, ZUS nie wypłaci wyrównania za lata pobierania niekorzystnej emerytury czerwcowej lub renty rodzinnej po emerycie czerwcowym. Świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacane dopiero za okres od wejścia w życie ustawy, tj. za okres od 1 stycznia 2026 r.
Czym są emerytury czerwcowe?
O problemie tzw. emerytur czerwcowych mówiono od lat. Polegał on na tym, że osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu dowolnego roku miały przyznawane niższe emerytury, niż gdyby przechodziły na emeryturę w innych miesiącach. Oznaczało to, że przechodząc na emeryturę np. w maju, otrzymywało się niższą emeryturę niż przechodząc na nią miesiąc później – w czerwcu.
Przyczyną były zasady waloryzacji składek. Trzeba przypomnieć, że zarówno składki, jak i kapitał początkowy, są waloryzowane co roku oraz co kwartał. Emeryturę oblicza się natomiast w ten sposób, że zwaloryzowane kwoty składek oraz kapitału początkowego dzieli się przez liczbę miesięcy, które statystycznie pozostała danej osobie do przeżycia.
Dlaczego złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu było niekorzystne?
Twórcy ustawy przeliczeniowej wyjaśnili dokładnie, skąd brało się zaniżenie emerytur, które były przyznawane w czerwcu. Chodziło o to, że suma wskaźników waloryzacji kwartalnej, którymi zostałyby objęte składki oraz kapitał początkowy przy przejściu na emeryturę w kwietniu lub maju, jest zazwyczaj wyższa od wskaźnika waloryzacji rocznej, który stosuje się przy ustalaniu emerytury (renty rodzinnej), przyznanej w czerwcu danego roku.
Dlaczego? To z kolei było związane ze sposobem obliczania wskaźnika waloryzacji rocznej i kwartalnej, który jest oparty, w uproszczeniu, na tym, o ile więcej wpłynęło składek do FUS. W pierwszym kwartale roku wzrost wpływu składek w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku jest wyższy niż w pozostałych kwartałach, ponieważ w I kwartale każdego roku wypłaca się najwięcej nagród rocznych czy premii rocznych. W konsekwencji wskaźnik waloryzacji składek za I kwartał danego roku zazwyczaj jest wyższy niż roczny wskaźnik waloryzacji składek.
Dlaczego zostaną przeliczone tylko emerytury z lat 2009-2019?
Pierwsze próby rozwiązania problemu emerytów czerwcowych podjęto w trakcie pandemii. Zgodnie z art. 53 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r., waloryzacji składek, stanowiących podstawę obliczenia emerytury, dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju 2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
Chodziło o to, aby podstawa wymiaru emerytury/renty rodzinnej, ustalona na 1 czerwca 2020 r., nie była niższa od ustalonej na 31 maja tego roku. Było to rozwiązanie doraźne obejmujące jedynie emerytury przyznawane w 2020 r.
Następnie ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw powyższe rozwiązanie rozszerzono na rok 2021 i lata następne.
Dotychczas jednak nie uregulowano sytuacji osób, które otrzymały emerytury albo renty rodzinne w czerwcu w latach 2009–2019. Sytuację tę zmienia wspomniana ustawa przeliczeniowa.
Jakie renty rodzinne podlegają przeliczeniu?
Przypomnijmy, że wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od wysokości emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, które przysługiwało lub przysługiwałoby osobie zmarłej, po której renta przysługuje. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy emerytalnej renta rodzinna wynosi:
- dla jednej osoby uprawnionej – 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
- dla dwóch osób uprawnionych – 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
- dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.
ZUS przeliczy rentę rodzinną przyznaną po zmarłych tzw. emerytach czerwcowych, a więc po osobach, którym ustalono emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019.
ZUS przeliczy rentę rodzinną przysługującą po osobach, które co prawda osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60/65 lat), ale przed śmiercią nie miały ustalonego prawa do emerytury. Warunkiem jest, aby osoba, po której przysługuje renta, zmarła w czerwcu w latach 2009–2019.
