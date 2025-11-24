Wykryto niebezpieczne pozostałości pestycydu w mące jaglanej

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie dotyczące żywności. Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) wykryto, że w partii mąki dostępnej w polskich sklepach przekroczono najwyższy dopuszczalny poziom pestycydu — chlorpiryfosu. Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB podkreślają, że każde przekroczenie obowiązującego limitu NDP może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Która partia mąki została wycofana? Sprawdź szczegóły

Szczegóły wycofywanego produktu

Produkt: mąka jaglana (opakowania: 1 kg, 5 kg, 25 kg)

Numer partii: 06 2025

Termin przydatności: „najlepiej spożyć przed” 06.2026

Dystrybutor: „TAR-GROCH-FIL” Spółka Jawna, Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn

/> />

GIS i dystrybutor reagują. Mąka z pestycydami znika ze sklepów

Jak informuje GIS, dystrybutor, po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, natychmiast rozpoczął procedurę wycofywania produktu z rynku. We współpracy z producentem prowadzone są działania wyjaśniające mające ustalić źródło skażenia. Zgodnie z komunikatem GIS, Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje cały proces usuwania produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów

Równocześnie Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, aby nie spożywać skażonej mąki. Konsumenci powinni skontaktować się ze sklepem w celu zwrotu lub uzyskania informacji o sposobie reklamacji.