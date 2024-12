Odpowiedź na pytanie DGP

W przygotowanym przez MRPiPS projekcie ustawy proponuje się, by w przypadku osoby, której przyznano emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu w latach 2009–2019, jej emerytura lub renta rodzinna, na złożony przez nią wniosek do ZUS, podlegała ponownemu ustaleniu wysokości z zastosowaniem rozwiązania polegającego na tym, że waloryzacji składek, stanowiących podstawę obliczenia emerytury, dokonuje się w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju danego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Tak ustalona wysokość emerytury i renty rodzinnej podlegałaby następnie waloryzacji na zasadach, jakie obowiązywały po dniu przyznania emerytury lub renty rodzinnej. Emerytura lub renta rodzinna w nowej wysokości przysługiwałaby od miesiąca złożenia ww. wniosku do ZUS.

Projektowana ustawa nie przewiduje prawa do wyrównań za cały okres, w którym emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009–2019 były wypłacane w niższej wysokości. Prawo do wyrównań byłoby uzasadnione, gdyby przyjąć, że schemat waloryzacji kwartalnej składek na koncie ubezpieczonego i kapitału początkowego oraz konstrukcja wskaźnika tej waloryzacji, które stanowią źródło niekorzystnego ukształtowania wysokości emerytur ustalanych po raz pierwszy w czerwcu, są niezgodne z konstytucją, a w konsekwencji wydawane w tym zakresie decyzje są obarczone wadliwością od chwili ich wydania. Tymczasem konstytucyjność przywołanego wskaźnika oraz schematu waloryzacji nie zostały zakwestionowane. Projektowana zmiana sprowadza się jedynie do wyrównania sytuacji emerytów przechodzących na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 z sytuacją tych, którzy przechodzili w tym miesiącu na emeryturę od 2020 r. Z tego powodu projekt nie przewiduje wyrównań. ©℗