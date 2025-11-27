Opłata przejściowa znika od 2026 roku

Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że w przyszłym roku powinna zniknąć opłata przejściowa za energię. Dzięki temu rachunki za prąd będą niższe.

– Opłata przejściowa za energię powinna zostać wygaszona. Powinniśmy zaprzestać jej pobierania od przyszłego roku - taką decyzję podjąłem – poinformował minister Miłosz Motyka.

Niższe taryfy i dynamiczne ceny prądu w planach resortu

Równocześnie wyraził nadzieję, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdzi taryfy na niższym niż obecnie gwarantują przepisy o mrożeniu cen.

– Będziemy zachęcać do taryfy dynamicznej. Wskażemy, jak zrobić, żeby było taniej i żeby płacić mniejsze rachunki za prąd – powiedział Motyka.

Wyjaśnił, że resort pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi i inwestycyjnymi, które mają obniżyć koszty prądu dla odbiorców.

Opłata przejściowa i projekt ustawy o obniżeniu kosztów prądu

Przypomnijmy, że opłata przejściowa zaczęła obowiązywać w 2008 r. jako forma rekompensaty za wcześniejsze rozwiązanie kontraktów długoterminowych zawartych między producentami energii a spółkami obrotu, podpisanych przed przystąpieniem Polski do UE. Prezydent w projekcie ustawy o obniżeniu kosztów prądu oraz finansowaniu wsparcia dla sektora energetycznego ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 zaproponował obniżenie tej opłaty do zera. Propozycja trafiła do Sejmu 12 listopada. Zakłada m.in. obniżenie VAT na energię elektryczną oraz zmniejszenie stałych opłat, co ma sprawić, że gospodarstwa domowe zapłacą za prąd o około 33 proc. mniej.