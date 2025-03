Przeliczenia z urzędu, a nie na wniosek, dziura w budżecie państwa czy potrzeba dostosowania infrastruktury informatycznej – to tylko niektóre wyzwania stojące przed resortem pracy, chcącym zwiększyć czerwcowe świadczenia.

A wymagają one podwyżki z powodu niefortunnych wskaźników waloryzacji emerytalnej, które niemal zawsze w czerwcu wychodziły dużo mniejsze od majowych. Różnice w świadczeniach sięgały nawet kilkuset zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowało projekt ustawy naprawiającej ten błąd. A rozwiązanie uzdrawiające na przyszłość ma polegać na mnożeniu czerwcowych emerytur przez wskaźnik obowiązujący w maju, jeśli okaże się korzystniejszy. Według tego wzoru ZUS przeliczyłby również emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po takich ubezpieczonych.

Z opinii przesłanych do projektu wynika, że ma on wiele wad (pisaliśmy o nich m.in. w tekście: "Połowiczna sprawiedliwość dla czerwcowych emerytów", DGP nr 216/2024). Resort pracy deklaruje jednak, że go poprawi.

Minister Finansów: dziury w państwowym sejfie

„Projekt generuje koszty rzędu 2,5 mld w ciągu 10 kolejnych lat, a tymczasem deficyt budżetu państwa w br. wyniesie 5,5 proc.” – wylicza Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Dodaje, że proponowana ustawa nie będzie więc czynnikiem sprzyjającym konsolidacji finansów publicznych. „Może mieć negatywny wpływ na tempo redukcji nierównowagi fiskalnej” – ostrzega.

Wiele zainteresowanych środowisk zaniepokoił natomiast fakt, że projekt pomija kwestię wyrównania pokrzywdzonym stratnych okresów pobierania niesłusznie obciętych świadczeń. Spytali się o to eksperci Rządowego Centrum Legislacji (RCL), a związkowcy wręcz wyrazili oburzenie. Kwestia odszkodowań jest niezbędna „w celu ochrony osób poszkodowanych przez wcześniejsze decyzje” – pisze Forum Związków Zawodowych.

„Budzi to nasz sprzeciw i ogranicza prawo świadczeniobiorcy do równego traktowania” – uskarża się NSZZ "Solidarność", grożąc, że „z tego powodu nie może zaakceptować projektowanej ustawy”. W piśmie adresowanym do MF wiceminister Sebastian Gajewski przyznaje tymczasem, że resort pracy zastanawiał się nad choćby okrojonymi i ograniczonymi w czasie rekompensatami – za okres począwszy od 1 czerwca 2021 r., ale w świetle wstępnych wyliczeń generowałyby one wydatki rzędu 0,9 mld zł. W związku z tym koszty realizacji projektu wzrosłyby o ok. 40 proc. – ripostuje szef resortu finansów. – Nie stać nas na to – podkreśla. Jest jednak sposób, aby ubiegać się o tę rekompensatę (patrz: opinia).

Problem będzie nie tylko dziura budżetowa i brak funduszy, ale też termin wejścia w życie ustawy.

„Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2025 r., tymczasem potrzebujemy 12 miesięcy na dostosowanie infrastruktury informatycznej” – dorzuca swoje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. „Ponadto projektowane regulacje spowodują zwiększenie wydatków FUS, które nie zostały uwzględnione w projekcie planu finansowego na 2025 r.” – zaznacza prezes instytucji. „Proponuję przesunięcie daty wejścia w życie z 1 lipca 2025 r. na 1 stycznia 2026 r., co jednocześnie umożliwi ZUS odpowiednie przygotowanie systemu teleinformatycznego” – deklaruje wiceminister Sebastian Gajewski.

Waloryzacja świadczeń jednak z urzędu

Z kolei w opinii RCL przeliczeń zaniżonych świadczeń ZUS powinien dokonać z urzędu, bo zakładany w projekcie tryb wnioskowy, czyli na wniosek emeryta lub rencisty, wieszczy same kłopoty. „Po pierwsze, złożenie wniosku jest wymagane w określonym, stosunkowo krótkim terminie (przy czym w projekcie przewiduje się jedynie „kampanię informacyjną” na stronie ZUS), nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której część z adresatów projektowanej regulacji (np. z uwagi na niepełnosprawność czy wykluczenie komunikacyjne lub cyfrowe) nie skorzysta z przedstawionego rozwiązania” – zauważa wiceprezes Monika Salamończyk. Ponadto z koncepcją przeliczeń na wniosek wiąże się ryzyko napływu wniosków bezzasadnych, co przysporzy ZUS kosztów – wylicza. Projektowane elementy składkowe wniosku sugerują nadmiarowe przetwarzanie danych osobowych, ponieważ od uprawnionych legitymujących się numerem PESEL wymagają również podania daty urodzin – zgłasza swoje zastrzeżenia UODO, a wtórują mu Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Resort pracy uznał za zasadne przyjęcie uwagi, dotyczącej dokonania przez ZUS proponowanego przeliczenia z urzędu” – odpowiada wiceminister Sebastian Gajewski. Wyjaśnił również, że mimo planowanego przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy na 1 stycznia 2026 r., obliczone na nowo emerytury i renty będą przysługiwać od 1 lipca 2025 r.

Proceduralne niedociągnięcia

Wiceprezes RCL nie przypadł również do gustu art. 7 ust. 1 projektu, zgodnie z którym z dniem wejścia w życie ustawy umarza się postępowania w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej wszczęte przez ZUS lub przez sąd wskutek wniesienia:

• skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 145a k.p.a.,

• odwołania od decyzji wydanej przez ZUS w postępowaniu rozpoczętym na mocy art. 145a k.p.a.,

• skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 401[1]k.p.c.

Monika Salamończyk, wiceprezes instytucji argumentuje, że osoby będące stroną postępowania podjęły działania i poniosły koszty zmierzające do poprawienia swojej sytuacji, a na mocy tego przepisu ich aktywność stanie się bezprzedmiotowa. „W uzasadnieniu nie wyjaśniono ratio legis pozbawienia lub przerwania drogi sądowej, co wymaga uzupełnienia” – zauważa.

Etap:

Projekt ustawy o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznanych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym przyznano emerytury w czerwcu w latach 2009–2019 w trakcie uzgodnień