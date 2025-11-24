Tragiczny pożar domu w Szumowie na Podlasiu. Nie żyje Irena Rupińska

Jak podaje serwis Interia Biznes, znana podlaska przedsiębiorczyni zginęła wraz z 2-letnim wnuczkiem w pożarze domu w Szumowie k. Zambrowa.

Kondolencje z powodu tragicznej śmierci przedsiębiorczyni złożyli rodzinie przedstawiciele władz powiatu zambrowskiego. "Starosta zambrowski Edyta Marchelska-Groszfeld, wicestarosta zambrowski Robert Maciej Rosiak i pracownicy starostwa powiatowego w Zambrowie oraz przewodniczący rady powiatu zambrowskiego Jacek Norbert Murawski wraz z radnymi składają najszczersze wyrazy współczucia pogrążonej w żalu rodzinie, najbliższym oraz wszystkim łączącym się w bólu po śmierci pani Ireny Rupińskiej oraz jej ukochanego wnuka" - czytamy we wpisie kondolencyjnym opublikowanym na portalu zambrow.org.

Kondolencje opublikował również facebookowy profil firmy ZPK Rupińscy Sp. z o.o. oraz profil gminy Szumowo.

Informacja o śmierci przedsiębiorczyni pojawiła się również w serwisie X.

Firma ZPK Rupińscy, której współwłaścicielką była Irena Rupińska, działa od ponad 20 lat w branży wydobycia kruszyw budowlanych i drogowych. Centrala firmy znajduje się w Szumowie w powiecie zambrowskim na Podlasiu. Do grupy kapitałowej ZPK Rupińscy należy również Natrix - fabryka prefabrykatów betonowych.

Kim była Irena Rupińska?

Jak czytamy w serwisie Forbes.pl, w 2014 roku firma małżeństwa Rupińskich ZPK Szumowo Natrix otworzyła dwa kolejne zakłady wydobycia i produkcji kruszyw. Wkrótce po tym przychody sięgnęły 155 mln zł, a zysk przekroczył 32 mln złotych.

Irena i Kazimierz Rupińscy to właściciele i zarządzający Zakładów Produkcji Kruszyw Szumowo w województwie podlaskim. Wytwarzają i dostarczają kruszywa dla celów budowlanych i drogowych, eksploatując złoża w dziewięciu lokalizacjach. Do grupy kapitałowej ZPK Szumowo należy również Natrix – fabryka prefabrykatów betonowych: kostki brukowej, krawężników, palisad i innych. Wydobyciem kruszyw Rupińscy zajmują się od 1995 roku, a dynamiczny rozwój firmy nastąpił po 2008 roku.