Program „Dobry Start” cieszy się w tym roku ogromnym zainteresowaniem – skorzystało z niego już ponad 4,59 mln uczniów, a wypłacone świadczenia sięgnęły prawie 1,4 mld zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina jednak, że czas na złożenie wniosku szybko dobiega końca. Najbliższy piątek to ostatni moment, by zagwarantować dziecku 300 zł na wyprawkę szkolną i spokojne przygotowanie do nauki. Program funkcjonuje od 2018 roku i co roku realnie odciąża budżety rodzin, które stoją przed zakupem podręczników, zeszytów i niezbędnych przyborów.

"Dobry start", kto może liczyć na dodatkowe 300 zł?

Świadczenie 300+, jak nazywane jest również świadczenie "dobry start", przyznawane jest raz w roku wszystkim uczniom do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat. Co ważne, wsparcie nie jest uzależnione od dochodów rodziny, dlatego trafia zarówno do rodzin wielodzietnych, jak i tych o niższych czy wyższych zarobkach. Środki można przeznaczyć na dowolne wyposażenie potrzebne do nauki – od podstawowych artykułów szkolnych po sprzęt elektroniczny.

Kto i gdzie może złożyć wniosek o "dobry start"?

Wnioski mogą składać rodzice, opiekunowie prawni i faktyczni, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące placówki opiekuńcze. Mogą zrobić to także pełnoletni uczniowie, którzy nie są już na utrzymaniu rodziców lub są w procesie usamodzielnienia. Zgłoszenie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – przez platformę eZUS albo aplikację mZUS, przez portal Empatia.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Po złożeniu wniosku decyzja i informacje o wypłacie pojawią się na koncie PUE/eZUS, niezależnie od wybranej ścieżki.

Ministerstwo przypomina również, że od roku szkolnego 2025/2026 świadczenie dla dzieci z Ukrainy będzie wypłacane tylko wtedy, gdy uczą się one w placówkach wchodzących w skład polskiego systemu oświaty. Ma to zapewnić przejrzystość wsparcia i kierowanie środków do tych rodzin, których dzieci faktycznie korzystają z edukacji w Polsce.