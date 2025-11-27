Zgodnie z sondażem, którego wyniki opublikowano w czwartek, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 63,7 proc. badanych; 30,4 proc. nie zamierza głosować.

Wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,9 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo Sprawiedliwość (26,4 proc.), a na trzecim - Konfederacja (15,6 proc.). Do Sejmu dostałyby się też Lewica (7,9 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,4 proc.).

Progu wyborczego nie pokonałyby: Razem (3,1 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). 5,2 proc. badanych nie wie, na kogo by zagłosowało.

Kaczyński wybrał już kandydata na premiera. „Najważniejsze, że zna się na gospodarce”
Kaczyński wybrał już kandydata na premiera. „Najważniejsze, że zna się na gospodarce”

Zobacz również

Na podstawie wyliczeń w kalkulatorze prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, WP wskazała, że KO i Lewica nie byłyby w stanie utrzymać władzy, gdyż miałyby 209 mandatów, a do większości konieczne jest 231. Rząd mógłby utworzyć szeroki sojusz prawicy od ugrupowań Jarosława Kaczyńskiego, przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka do Grzegorza Brauna. Ale PiS - jak oceniono - niechętnie odnosi się do perspektywy koalicji, zwłaszcza z Koroną.

Sondaż partyjny został przeprowadzony przed United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI od 21 do 23 listopada na próbie 1000.(PAP)

azk/ ktl/