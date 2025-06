Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia.

Szacuje się, że w Polsce na choroby rzadkie cierpi 2–3 mln osób, na hemofilię ok. 6 tys., a na skrajną niewydolność narządów ponad 20 tys. Oprócz tego jest ok. 6 tys. osób zakwalifikowanych do przeszczepu, ok. 650 tys. dawców krwi, ponad 4 tys. rocznie biorców po przeszczepieniu i ok. 1,8 tys. żywych dawców.