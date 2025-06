Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje taka płaca, jaką by uzyskał, gdyby w tym czasie pracował. Zasada ta wynika z art. 172 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Pracownik nie powinien więc odczuć finansowo skutków niewykonywania pracy z powodu urlopu. Okres wypoczynku traktowany jest bowiem jak czas przepracowany.

Dokładne wytyczne co do ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe). Zostało ono tak skonstruowane, by była możliwa realizacja przywołanej wyżej zasady wynikającej z art. 172 k.p. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wysokość pensji jest różna ze względu na system wynagradzania.

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia urlopowego, należy wyznaczyć tzw. podstawę wymiaru. Ustalając ją, trzeba zwrócić uwagę na:

rodzaj składników wynagrodzenia wliczanych do podstawy oraz pomijanych,

stałość bądź zmienność wysokości poszczególnych elementów pensji,

długość okresów, za które dany składnik wynagrodzenia przysługuje.

Wypłaty uwzględniane i pomijane

Wynagrodzenie za czas urlopu ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, ale z wyłączeniem:

jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop nie wchodzą więc m.in.:

wypłaty jednorazowe oraz niepowiązane z żadnym okresem czasu,

elementy pensji, które przysługują za czas urlopu albo są tak obliczane, że urlop nie ma wpływu na ich wysokość (np. premie, których wysokość nie zależy od osobistego wkładu pracy pracownika),

wynagrodzenia z dodatkowych umów zlecenia lub o dzieło.

Natomiast podstawę wynagrodzenia urlopowego tworzą wypłaty, które:

mają charakter roszczeniowy,

cechuje periodyczność – następują co pewien czas, np. za wykonywanie pewnego typu zadań, przy czym nie muszą mieć one charakteru regularnego, a okresy (ich długość), za które się je wypłaca, mogą być zróżnicowane.

Stała miesięczna stawka wynagrodzenia

Gdy pracownik uzyskuje składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, nie ma potrzeby obliczania podstawy wymiaru i samego wynagrodzenia urlopowego. Wówczas wypłaca się pensję w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Do omawianej grupy składników należą m.in.:

wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej – np. 5000 zł,

premie regulaminowe oraz dodatki miesięczne (za staż pracy, funkcyjny, zmianowy, za pracę w warunkach uciążliwych, za zwiększenie obowiązków służbowych itd.), ustalone jako stała kwota bądź stały procent niezmiennego wynagrodzenia zasadniczego, np. 5 proc. wynagrodzenia wynoszącego 5000 zł.

Składniki płacy zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się jeden rodzaj składników wynagrodzenia, tj. przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, inne niż stałe. W podstawie urlopowego ujmuje się m.in.:

wynagrodzenie zmienne czasowe lub wynikowe np. prowizyjne, godzinowe, akordowe,

dodatki: za pracę w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych dobowych, a także z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy przy jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym oraz inne ustalone np. jako stały procent, ale od zmiennej pensji podstawowej, premie regulaminowe zmienne, ustalone w procentowych widełkach (np. od 10 do 30 proc. płacy zasadniczej) lub premie uzależnione od poziomu sprzedaży, wykonanych zadań itp.

Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli wysokość tych składników znacznie się waha, to mogą być one uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie dłuższym (np. 6, 9 miesięcy), lecz nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Jaki wzór zastosować do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ona ustalona, a następnie

mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przy ustalaniu liczby godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę, bierze się pod uwagę wszystkie faktycznie przepracowane godziny (a nie wynikające z nominału), a więc również godziny nadliczbowe, dyżuru, w których wykonywana była praca, przepracowane w niedziele, święta i w inne dni wolne wynikające z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pomija się natomiast godziny nieprzepracowane, choćby nawet przysługiwało za nie wynagrodzenie, np. za przestój czy chorobę. Wynagrodzenia z tych tytułów są wyłączone z podstawy urlopowej na podstawie par. 6 rozporządzenia urlopowego.

przykład 1

Premie miesięczne W maju 2025 r. pracownik korzystał z 40 godzin urlopu. Otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokości 4800,00 zł oraz premie miesięczne, które wynoszą od 5 do 20 proc. płacy podstawowej. W okresie od lutego do kwietnia premie wyniosły: 480 zł, 384 zł, 768 zł. W kwietniu pracownik chorował przez 24 godziny (trzy dni robocze), a w marcu przepracował 10 godzin nadliczbowych dobowych, za które otrzymał 50-proc. dodatek w wysokości 142,85 zł oraz normalne wynagrodzenie w kwocie 285,71 zł. Podstawa ze zmiennych składników wynosi 2060,56 zł (480 zł + 384 zł + 768 zł + 142,85 zł + 285,71 zł). W powyższym okresie pracownik (pełen etat) przepracował łącznie 482 godziny (w kwietniu – 144 godz. [168 godz. – 24 godz.], w marcu – 178 godz. [168 godz. + 10 godz.], w lutym – 160 godz.). Należy więc dokonać następujących wyliczeń:

2060,56 zł : 482 godz.= 4,28 zł,

4,28 zł x 40 godz. = 171,20 zł.

Za maj pracownik powinien otrzymać łącznie 4971,20 zł (4800,00 zł + 171,20 zł) oraz premię za ten miesiąc.

przykład 2

Prowizje od sprzedaży W maju 2025 r. pracownik przez 72 godziny był na urlopie wypoczynkowym. Jego wynagrodzenie składa się z:

pensji zasadniczej – 6000,00 zł,

prowizji od sprzedaży – w wysokości od 10 do 25 proc. wartości podpisanych umów z klientami (prowizje wypłacone w: lutym 2843,00 zł, marcu 1950,00 zł, kwietniu 2370,00 zł – łącznie 7163,00 zł)

dodatku paliwowego – 800 zł.

Składniki płacowe wypłacane są 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, należy uwzględnić prowizje w kwotach wypłaconych w okresie od lutego do kwietnia, czyli przysługujące odpowiednio za styczeń, luty i marzec. Po zliczeniu trzech zmiennych prowizji, sumę należało podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w okresie styczeń – marzec, gdyż dopiero tak ustalona stawka godzinowa będzie odpowiadać tej rzeczywiście zarobionej. Zatem wynagrodzenie za urlop wynosi 1039,68 zł, co wynika z następujących obliczeń:

7163 zł : 496 godz. (liczba godzin przepracowanych w okresie styczeń – marzec) = 14,44 zł,

14,44 zł x 72 godz. = 1039,68 zł.

Za maj pracownik otrzyma 7839,68 zł (6000,00 zł + 800 zł + 1039,68 zł) i prowizję od wartości zrealizowanych w tym miesiącu umów.

przykład 3

Modyfikacje dotyczące dodatków Do końca maja 2025 r. pracownik otrzymywał stałą pensję zasadniczą – 5000,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł oraz dodatek za pracę w porze nocnej ustalany według przepisów kodeksu pracy, tj. w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 czerwca br. nastąpiły następujące zmiany: stała miesięczna pensja została zwiększona do 5500,00 zł, zlikwidowano dodatek funkcyjny, a podstawę obliczania dodatku nocnego stanowi stawka pracownika, a nie minimalna. W lipcu pracownik skorzysta ze 112 godzin urlopu. Liczba godzin nocnych wynika z tabeli. Obliczając wynagrodzenie urlopowe za lipiec, pracodawca uwzględni tylko zmienny składnik, czyli dodatek za okres od kwietnia do czerwca. Skoro od czerwca dodatek wzrósł, to jego wysokość należy przeliczyć ponownie za kwiecień i maj, uwzględniając nowe zasady.

Tabela. Przeliczenie dodatku nocnego Podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego za lipiec z przeliczonego dodatku za kwiecień i czerwiec wyniesie 133,64 zł (78,60 zł + 55,04 zł), a stawka za jedną godzinę 0,27 zł [(133,64 zł : 488 godz. (160 godz. + 160 godz.+ 168 godz.)]. Wynagrodzenie urlopowe wyniesie 30,24 zł (0,27 zł x 112 godzin urlopu). Oprócz wynagrodzenia urlopowego pracownik otrzyma w lipcu stałą pensję w wysokości 5500,00 zł (bez dodatku funkcyjnego). ©℗

Zmiana w zasadach wynagradzania

W razie zmiany w ruchomych składnikach wynagrodzenia (przyznania lub likwidacji danego składnika) lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (par. 10 rozporządzenia urlopowego). Zasada ta ma urealnić wynagrodzenie bieżące (czyli już po zmianach), które pracownik uzyska w miesiącu wykorzystania urlopu.

Zmiana systemu wynagradzania wymaga przeliczeń wynagrodzeń. O ile nie jest to trudne przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w przypadku przejścia z systemu zmiennego na stały miesięczny (np. z akordu na stały ryczałt) lub na godzinowy, o tyle problematyczna wydaje się zamiana systemu stałego wynagrodzenia na oparty na wynikach pracy, np. prowizyjny czy akordowy. Trudno wówczas oszacować, jakie pracownik osiągnąłby wyniki. W takim przypadku najrozsądniejsze wydaje się uwzględnienie wynagrodzenia z okresu po zmianie systemu opłacania pracy pracownika.

przykład 4

Przejście z systemu stałego wynagrodzenia na oparty na wynikach pracy Pracownica wynagradzana w systemie akordowym dostaje 10 zł za każdą sztukę wyrobu. W połowie lipca 2025 r. będzie korzystała z 80 godzin urlopu. W okresie od kwietnia do czerwca otrzymała wynagrodzenia w łącznej wysokości 16 980 zł. Od 1 lipca pracodawca wprowadzi godzinowy system wynagradzania – 37 zł/h. Ponieważ w trakcie trwania urlopu pracownicy obowiązuje już nowe wynagrodzenie, za lipiec pracownica otrzyma wynagrodzenie urlopowe w wysokości 2960 zł (37 zł x 80 godzin).

przykład 5

Brak uprawnień do zmiennego składnika z powodu urlopu bezpłatnego W okresie rozliczeniowym październik–grudzień pracownik przepracował 510 godzin, z czego 10 godzin zakwalifikowano od razu jako przekroczenia dobowe czasu pracy. Pracownica planuje 80-godzinny urlop w lipcu br. Ponieważ jej wynagrodzenie składa się ze zmiennych składników, podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego powinna być ustalona z uwzględnieniem należności przysługujących w kwietniu, maju i czerwcu. Jednakże przez cały czerwiec pracownica ta przebywała na urlopie bezpłatnym i nie otrzymała zmiennego wynagrodzenia za pracę. Wobec tego do ustalenia podstawy należy przyjąć wynagrodzenie wypłacone w marcu, kwietniu i maju.

przykład 6

Wynagrodzenie wypłacone za okres faktycznie przepracowany Pracownica została zatrudniona 1 czerwca 2025 r. Jest wynagradzana w systemie akordowym. Od 26 do 30 czerwca skorzysta z urlopu wypoczynkowego (24 godz.). Załóżmy, że do 25 czerwca zarobi 4 120 zł przepracowując 144 godziny. Za urlop otrzyma 686,64 zł (4120 zł : 144 godz. = 28,61 zł; 28,61 zł x 24 godz. = 686,64 zł).

przykład 7

Wliczenie zmiennych premii regulaminowych Pracownik został zatrudniony 15 kwietnia 2025 r. W czerwcu skorzysta z 16 godzin urlopu wypoczynkowego. Oprócz stałego składnika wynagrodzenia w wysokości 7000 zł, otrzymuje również zmienne premie regulaminowe. W analizowanej sytuacji można uwzględnić tylko premie wypłacone w kwietniu i maju, które łącznie wyniosły 1610 zł. Wynagrodzenie za urlop należy obliczyć w następujący sposób:

1 610 zł : 248 godz. (liczba godzin przepracowanych w kwietniu i maju) = 6,49 zł,

6,49 zł x 16 godz. = 103,84 zł.

Za czerwiec pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości: 7000 zł + 103,84 zł + premia. ©℗

Pełne miesiące nieobecności

Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie (par. 11 rozporządzenia urlopowego). Chodzi tu o sytuację, gdy w którymś z trzech (bądź maksymalnie 12) miesięcy lub w całym tym okresie, z którego liczona jest podstawa do urlopu, pracownikowi nie przysługiwało żadne wynagrodzenie zmienne. Musi to być pełny miesiąc, za który pracownik nie nabył prawa do jakiegokolwiek zmiennego składnika, np. z powodu choroby, urlopu bezpłatnego. Jeśli natomiast choć za część miesiąca pracownik dostał tego rodzaju składnik, to trzeba go wliczyć do podstawy urlopowej i par. 11 rozporządzenia nie ma zastosowania. W przeciwnym razie należy cofnąć się do najbliższego miesiąca (miesięcy) sąsiadującego z tym pustym okresem, w którym zmienne elementy przysługiwały.

Podstawa przy krótszym zatrudnieniu

Jeżeli przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, wówczas podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone mu za okres faktycznie przepracowany. Chodzi tu o pracowników, których zatrudnienie nie obejmuje jeszcze 3 miesięcy.

Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc

Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy (par. 12 rozporządzenia urlopowego). Przykładowo, z premii kwartalnych czy nagród rocznych nie ustala się podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Są one po prostu wypłacane w normalnych terminach, po upływie danego okresu, za jaki przysługują. ©℗

