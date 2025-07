Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan pytany przez PAP o obecną sytuację kadrową w SG ocenił, że w ostatnich dwóch latach jest ona dużo lepsza.

Więcej funkcjonariuszy Straży Granicznej

– Mamy, z czego się ogromnie cieszę, bardzo wielu kandydatów, wiele chętnych osób, które chcą pełnić służbę jako funkcjonariusze Straży Granicznej. W tamtym roku przyjęliśmy blisko 1400 nowych funkcjonariuszy SG. W tym roku zamierzamy tę liczbę przekroczyć i z naszych danych, analiz wynika, że do końca roku przyjmiemy ponad 1400 osób – podkreślił. Zaznaczył, że obecna sytuacja „wygląda bardzo dobrze”. Jak dodał, jest to powiązane z tym, że w 2024 r. i do lipca tego roku notowana jest bardzo mała liczba odejść ze służby. Według niego świadczy to o tym, że służba w SG cieszy się popularnością i są osoby, które chcą w niej pozostać i ją kontynuować.

Bagan ocenił, że Straż Graniczna cieszy się również dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o pracowników cywilnych. – Takich pracowników w Straży Granicznej mamy 3,5 tysiąca, funkcjonariuszy prawie 16 tysięcy. Ten potencjał, zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników, będziemy chcieli rozwijać – podkreślił. – Stwarzamy warunki do tego, aby w tej służbie jak najdłużej pozostawać i żeby jak najwięcej osób do tej służby się kierowało. Mamy nadzieję, że niebawem zostanie uchwalony przepis o dodatku mieszkaniowym dla funkcjonariuszy, który na pewno będzie stanowił swego rodzaju zachętę – wyjaśnił.

Sytuacja w Straży Granicznej

Zwrócił też uwagę na podpisany z PKO BP we wtorek list intencyjny. Zgodnie z ofertą funkcjonariusze i pracownicy, m.in. Straży Granicznej, będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty usług finansowych, jak np. z niższej marży kredytów hipotecznych. Wyjaśnił, że dotyczy to zarówno czynnych funkcjonariuszy, jak i emerytów i pracowników, którzy zakończyli pracę bądź służbę w Straży Granicznej. Dopytywany, w których oddziałach SG jest najwięcej wakatów, odparł, że największy procent wakatów SG odnotowuje w województwach zachodnich i centralnych. – To też jest związane z rynkiem pracy i z kwestiami socjalnymi – powiedział.

Na początku lipca szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w Sejmie do sytuacji na polskiej granicy z Niemcami, Litwą i Białorusią. Informował wtedy, że w Straży Granicznej jest 1500 wakatów. Jednocześnie zwrócił się do „wszystkich, którzy chcą chronić polskie granice”, by dołączali do formacji, których zadaniem jest właśnie ich ochrona, m.in. do SG i WOT.