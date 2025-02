O dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników tymczasowych może wnioskować wyłącznie agencja pracy tymczasowej, która jest ich formalnym pracodawcą

Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Pytanie agencji

Pytanie dotyczyło firmy, która ma status zakładu pracy chronionej, a od tego roku jest również agencją pracy tymczasowej. Zatrudnia ona na umowę o pracę osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi, ale ma teraz wątpliwości, czy może wliczać takich pracowników tymczasowych do stanu zatrudnienia oraz pobierać na nich dopłaty do pensji.

Odpowiedź PFRON

PFRON wyjaśnia, że zasady wykazywania pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników były przedmiotem konsultacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Zgodnie ze stanowiskiem tego ostatniego o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników tymczasowych wnioski do PFRON może składać tylko agencja, która jest ich formalnym pracodawcą – o ile spełnia warunki do uzyskiwania subsydiów płacowych, które określa ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.). Dlatego to agencja wykazuje takich pracowników we wniosku Wn-D, który służy do ubiegania się o dopłaty, w poz. 37–39 oraz 41.

Jednocześnie pracownicy tymczasowi mogą być uwzględniani w stanie zatrudnienia również przez pracodawców użytkownika, na co wskazywał w swoich wyjaśnieniach UOKiK. Powoływał się on przy tym na przepisy unijne, które pozwalają wykazywać dane dotyczące tych samych osób przez kilka podmiotów. Nie oznacza to jednak, że pracodawca użytkownik może ubiegać się o dofinansowania do wynagrodzeń tych osób, bo to uprawnienie przysługuje agencji pracy tymczasowej. ©℗