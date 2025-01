W grudniu 2024 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 4,0 proc. w stosunku do listopada. Według Głównego Urzędu Statystycznego to efekt między innymi nagród z okazji Dnia Górnika. "Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu w tempie jedynie jednocyfrowym (9,8 proc. r/r). A to niespodzianka!" – napisali analitycy mBank Research w serwisie X.