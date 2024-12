4 grudnia obchodzona jest Barbórka. Na jakie zarobki mogą liczyć zatrudnieni w tej branży? Ile wyniosło dodatkowe świadczenie dla górników z okazji ich święta? Odpowiadamy.

Przeciętne zatrudnienie według danych Głównego Urzędu Statystycznego w górnictwie i wydobywaniu wyniosło w październiku 2024 roku 122,8 tys. etatów. Natomiast według danych pochodzących z Agencji Rozwoju Przemysłu w samym górnictwie zatrudniono natomiast 74,6 tys. osób.

– Górnictwo to wspaniała tradycja, która zbudowała wiele elementów naszej kultury, to element kształtujący polską świadomość. Wszelkie zmiany w górnictwie muszą być korzystne dla ludzi pracy – przekazał Andrzej Duda, podczas obchodów Dnia Świętej Barbary w kopalni soli w Wieliczce.

Stan zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

Jak wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu, stan zatrudnienia na 30 września 2024 roku uwzględniający pracowników górnictwa węgla kamiennego wyniósł 74 707 osób. Z tego robotnicy stanowili 57 823, a pod ziemią pracowało 48 365 osób.

Kadra inżynieryjno-techniczna stanowiła natomiast 12 604 osób, z czego pod ziemią pracowało 9 557 osób.

Zgodnie ze stanem na koniec września 2024 roku z górnictwa węgla kamiennego odeszło łącznie 3116 osób, a przyjęto 1700 pracowników, z czego 30 absolwentów.

Wynagrodzenia górników

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego w górnictwie i wydobywaniu przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło w październiku 2024 roku 12 284,06 zł. Warto zauważyć, że średnie zarobki spadają. GUS wskazał jeszcze w listopadzie 2023 roku, że średnia płaca w tej sekcji wyniosła 16 688,36 zł brutto.

Natomiast Agencja Rozwoju Przemysłu, odnosząc się do danych dla górnictwa węgla kamiennego, wskazała, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło ogółem we wrześniu 2024 roku 12 857,59 zł, na co składały się:

wynagrodzenia "na dole": 13 457,93 zł, a na stanowiskach robotniczych 12 831,26 zł,

wynagrodzenia pracowników "na powierzchni": 10 771,81 zł, z czego na stanowiskach robotniczych: 9 726,70 zł.

Jak to przekłada się na zarobki w poszczególnych kopalniach?

W 2023 roku średnie wynagrodzenie w Polskiej Grupie Górniczej wyniosło 12 399 zł brutto, a w 2022 roku - było to 10 774 zł - donosi neTG.pl

Natomiast w Jastrzębskiej Spółce Węglowej według sprawozdania z działalności spółki średnia miesięczna płaca w 2023 roku bez świadczeń w postaci jednorazowych nagród oraz premii wyniosła 15 575 zł brutto.

W Lubelskim Węglu "Bogdanka" zarząd i związki zawodowe ustaliły wwe wrześniu poziom maksymalnego przeciętnego wynagrodzenia na ponad 12,1 tys. zł brutto, czyli o 11,4 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Jak podała spółka w komunikacie, przeciętne wynagrodzenie na koniec 2023 roku wyniosło 13,7 tys. zł brutto.

Wysokość barbórki - dodatkowego świadczenia dla górników

W Polskiej Grupie Górniczej tegoroczna nagroda z okazji Dnia Górnika (tzw. barbórka) ma wysokość zbliżoną do miesięcznej pensji. W rozmowie z Radiem 90, średnia wysokość barbórki wyniesie w PGG 12 tys. zł brutto.

Związek Zawodowy "Jedność" KWK Pniówek podał, że nagroda barbórkowa dla górników z JSW została wypłacona do 3 grudnia. Zasady jej naliczania prezentują się następująco:

wynagrodzenie za dniówki (poniedziałek – piątek): Sumujemy wynagrodzenie za dni robocze, włączając w to kartę górnika, i dzielimy przez liczbę przepracowanych dni roboczych (tzw. „czarnych”) w okresie przyjętym do wyliczenia. W tym roku to 65 dni.

wynagrodzenie za weekendy i godziny nadliczbowe: Wynagrodzenie za pracę w soboty, niedziele, święta oraz za godziny nadliczbowe, wraz z kartą górnika, również dzielimy przez liczbę dni roboczych tego okresu.

ekwiwalent za deputat węglowy: Wartość ekwiwalentu obliczamy, mnożąc ¼ rocznego wymiaru przez cenę węgla deputatowego oraz wskaźnik 1,2302. Następnie dzielimy tę kwotę przez liczbę dni roboczych okresu przyjętego do wyliczenia. W tym roku kwota ta wynosi 44,25 zł.

dodatek ratowniczy: Sumę tego dodatku dzielimy przez 65 dni roboczych okresu wyliczeniowego.

Po zsumowaniu kwot ze wskazanych punktów sumę mnoży się przez 26, co daje całkowitą kwotę nagrody barbórkowej.