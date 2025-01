Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej poinformowała dzisiaj w mediach społecznościowych, że pracodawca poinformował o zamiarze przeprowadzenia w spółce Programu Dobrowolnych Odejść oraz zwolnień grupowych. Planowane redukcje obejmą nie więcej niż 8518 etatów.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej poinformowała dzisiaj o redukcji 8518 etatów. Poczta już w ubiegłym roku komunikowała zwolnienia, które według tamtych planów miały objąć ok. 9,3 tys. pracowników. Ostatecznie jednak w ramach Programu Dobrowolnych Odejść ok. 800 osób rozwiązało umowy ze spółką.

Jak mówi gazetaprawna.pl jeden ze związkowców zarząd poczty musiał podjąć nową uchwałę, ponieważ plany co do zwolnień miały zamknąć się w 2024 roku – a tak się nie wydarzyło.

Zwolnienia grupowe czy Program Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej

Jak przekazała w informacji prasowej Poczta Polska, zarząd podjął stosowną uchwałę 7 stycznia. Dotyczyła zamiaru wprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść.

"Zarząd poinformował związki zawodowe o wyrażonym uchwałą zamiarze i rozpoczął proces konsultacji ze stroną społeczną. Przez najbliższe 20 dni wszystkie organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej będą miały możliwość wypowiedzenia się na tak ważny dla przyszłości Poczty temat. Samo rozpoczęcie konsultacji nie oznacza uruchomienia programu PDO" – czytamy w informacji.

Pracodawca jednak nie ujawnia liczby osób, których obejmie ta decyzja. Wskazuje jednak, że plan będzie przeprowadzony dwuetapowo.

Program Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej

Po pierwsze pracownicy poczty rozstaną się z firmą w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, który zakłada możliwość rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron. Jednak przyjęcie propozycji będzie wiązało się z przyjęciem programu osłonowego, który wyniesie poza odprawą wynikającą z ustawy:

równowartość 9-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego , przysługującego pracownikowi na koniec 2024 r., której wypłata zgodnie z propozycją miałaby następować w dziewięciu równych ratach miesięcznych;

, przysługującego pracownikowi na koniec 2024 r., której wypłata zgodnie z propozycją miałaby następować w dziewięciu równych ratach miesięcznych; lub równowartość 5-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego pracownikowi na koniec 2024 r., której wypłata zgodnie z propozycją miałaby następować w terminie 21 dni od daty rozwiązania stosunku pracy.

Pracodawca informuje, że program osłonowy zakłada również utrzymanie bezpłatnego dostępu do platformy nauki języka obcego do końca 2025 r., możliwość kontynuacji ubezpieczenia grupowego i dodatkowej opieki medycznej na dotychczasowych warunkach przez 3 lata, umorzenie zwrotu kosztów za szkolenia i/lub studia ukończone w czasie pracy w Poczcie Polskiej.

Data zakończenia Programu Dobrowolnych Odejść przewidziana jest na 30 kwietnia 2025 roku.

Dla kogo PDO?

Jak informowaliśmy w Gazetaprawna.pl, Program Dobrowolnych Odejść został skierowany do wybranych pracowników głównie z obszaru administracji.

– Uruchomiony Program Dobrowolnych Odejść cieszy się dużym zainteresowaniem. Na 707 wysłanych do tej pory ofert złożono ok. 500 wniosków o przystąpienie do programu. Część pracowników się nie zgłosiła, odnotowaliśmy za to kilkanaście formalnych odmów udziału w programie. Plan Transformacji zakłada zaproponowanie uczestnictwa w Programie Dobrowolnych Odejść ponad 9 tysiącom pracowników Poczty. Założenie to pozostaje bez zmian. Natomiast realizacja programu musi uwzględniać bieżące możliwości finansowe spółki i będzie wdrażana w etapach – przekazało nam biuro prasowe spółki na początku grudnia 2024 roku.

Tymczasem w rozmowie z Gazetaprawna.pl, związkowcy mówią o dobrowolności "dobrowolnych odejściach" z ironią. Wybrani zatrudnieni co piątek otrzymywali e-maile z propozycją skorzystania z PDO.

– Mówimy na to: złoty mail w czarny piątek – wskazał nam jeden z byłych pracowników Poczty Polskiej.

Zwolnienia grupowe

Dopiero drugim etapem - jak podaje Poczta Polska – będzie przeprowadzenie zwolnień grupowych.

"Zarząd przewidział możliwość złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę w stosunku do pracowników, którzy nie zdecydują się skorzystać z możliwości zawarcia porozumienia, w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Informacje na temat uchwały Zarządu Poczty Polskiej zostały przekazane właściwym powiatowym urzędom pracy" – czytamy w komunikacie spółki.