Obowiązkowa religia lub etyka w szkole

W przygotowanym projekcie Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zaproponowało, by obowiązkowe były dwie godziny religii lub etyki w tygodniu. Na konferencji prasowej. pełnomocniczka komitetu ustawodawczego Dorota Chmielewska poinformowała, że pod projektem podpisało się 500 tys. obywateli.

Religia i etyka niewliczane do średniej ocen

Przypomniała, że rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 22 marca 2024 r. zakłada, że oceny z lekcji religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen. Z kolei rozporządzenie z 26 lipca 2024 r. zezwala na łączenie uczniów w różnym wieku na lekcjach religii i etyki, a rozporządzenie z 17 stycznia 2025 r. ograniczyło liczbę lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem lekcja ta musi się odbywać przed lub po obowiązkowych lekcjach.

Projekt zmian o obowiązkowej religii i etyce

W przygotowanym projekcie Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zaproponowało, by obowiązkowe były dwie godziny religii i etyki w tygodniu. Wymiar mógłby być zmniejszony do jednej godziny tygodniowo jedynie za zgodą właściwego biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego oraz władz zwierzchnich właściwego Kościoła lub innego związku wyznaniowego.

Lekcje miałyby być obowiązkowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Rodzic lub pełnoletni uczeń musiałby do 10 lipca każdego roku złożyć oświadczenie o uczęszczaniu na religię zamiast na etykę lub odwrotnie. Mógłby też uczęszczać na oba zajęcia. Regulacje dotyczyłyby szkół publicznych, niepublicznych i prywatnych.

Praca domowa wróci do szkół?

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że decyzja w sprawie ewentualnego powrotu do obowiązkowych prac domowych dla uczniów zapadnie najpóźniej w połowie sierpnia 2025 r. Zaznaczyła, że wpływ na to będą mieć m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz opinia nauczycieli.

Wyzwania na nowy rok szkolny 2025/2026

Nowacka zapowiedziała, że będzie ewaluacja obowiązującego rozporządzenia o braku obowiązku zadawania prac domowych. "Po pierwsze poszły przez Instytut Badań Edukacyjnych pytania do nauczycieli w szkołach podstawowych. Dwa - wynik egzaminów ósmoklasisty - one są bardzo istotne, bo pokażą, czy widać ten efekt roku bez prac domowych w egzaminach czy nie" - powiedziała Nowacka. Poinformowała, że najpóźniej w połowie sierpnia 2025 r. zapadnie decyzja w sprawie dalszej przyszłości tego rozwiązania.

Podwyżki dla nauczycieli na drugim planie?

Ministra odniosła się też do zapowiadanego przez ZNP pogotowia protestacyjnego. Związek domaga się podwyżek o 10 proc. od 1 września 2025 r. i uchwalenia przez Sejm obywatelskiego projektu nowelizacji Karty nauczyciela, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia nauczycieli powiązana została z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - tak, by nowelizacja weszła w życie od 1 stycznia 2026 r. W razie niespełnienia żądań zapowiada manifestację 1 września w Warszawie.

Nowacka podkreśliła, że jest zdeterminowana do szybkiego procedowania projektu obywatelskiego, aby wszedł on w życie do końca 2027 r. Zaznaczyła jednocześnie, że 10-procentowej podwyżki, której domaga się ZNP nie będzie. "Budżet jest w takim stanie, w jakim jest. Mamy bardzo duże wydatki na zbrojenia" - wskazała.

Dodała, że podwyżka dla nauczycieli na 2024 r. była na poziomie ponad 30 proc., w 2025 r. jest to 5 proc., a w 2026 r. zaplanowano na ten cel 3 proc. "W sumie nakłady na oświatę od czasów przejęcia rządów przez Koalicję 15 października wzrosły o 55 proc." - podkreśliła Nowacka.

Edukacja zdrowotna w szkole

Pytana o to, czy edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, odparła, że ten przedmiot czeka "rok próby" i okaże się jak zostanie on przyjęty, zaznaczając że jest zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zdrowia.

Edukacja zdrowotna zastąpić ma nieobowiązkowe wychowanie do życia w rodzinie. Resort argumentuje, że głównym jej celem jest nauka dbałości o zdrowie. Przedmiotowi sprzeciwia się m.in. Kościół. Konferencja Episkopatu Polski, powołując się na art. 48 i 53 Konstytucji RP, oświadczyła, że „wychowanie seksualne zgodnie z konstytucją pozostaje w kompetencjach rodziców, a nie państwa”.

Ministra przypomniała też, że od nowego roku religia będzie na pierwszej lub ostatniej lekcji. Wskazała, że według badań większość społeczeństwa popiera takie rozwiązanie, poza tym - jak dodała - jest to konsensus poglądów w rządzie między PSL a Lewicą.

Nowacka krytykowana na posiedzeniu Sejmu 10 lipca 2025 r.

Posłowie PiS skrytykowali szefową resortu edukacji w związku z problemami jakie mają niektórzy uczniowie z powodu błędnie wystawionych świadectw szkolnych. Barbara Nowacka to najgorsza minister w najsłabszym rządzie III RP - podkreślił b. szef MEiN Przemysław Czarnek.

Problem z wystawianiem świadectw szkolnych

Barbara Nowacka 9 lipca 2025 r. przekazała PAP, że do resortu edukacji dotarły sygnały o problemach z kilkunastu szkół. Jak poinformowała, zgłaszany problem polegał na tym, że szkolni informatycy - widząc w stopce skrót starej nazwy resortu, czyli MEiN - sami zmieniali ją na obowiązującą. Wyjaśniła, że skorzystali z załącznika do obowiązującego rozporządzenia, uznając, że być może jest w nim błąd.

Szefowa MEN podkreśliła, że świadectwa szkolne to dokumenty państwowe, których nie wolno dowolnie zmieniać. Dodała, że druków z błędami nie można uznać. Poinformowała, że resort poprosił szkoły o jak najszybsze wydrukowanie nowych świadectw. - To nie jest skomplikowana operacja. Myślę, że zajmie kilka dni i myślę, że szkoły, z którymi byliśmy w kontakcie, od wczoraj wydrukowały już nowe świadectwa - dodała.

Dodała również, że resort poprosił szkoły ponadpodstawowe, by - jeśli zobaczą na świadectwie nazwę niezgodną z rozporządzeniem - nie odrzucały młodzieży z procesu rekrutacyjnego, tylko oczekiwały wymiany świadectwa przez szkoły na właściwe. - Wiem, że szkoły to robią - dodała Nowacka.

Z początkiem 2024 r. nastąpił podział Ministerstwa Edukacji i Nauki na dwa odrębne resorty – Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To zapowiadany wcześniej przez nowy rząd powrót do sytuacji sprzed 1 stycznia 2021 roku i zmiany dokonywanej przez rząd PiS. Opracowano na podstawie depesz PAP.