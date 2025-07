Od lipca 2025 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące przywilejów dla honorowych dawców krwi. Choć przepadł wniosek o dowolne wykorzystanie dwóch dni wolnych za oddanie krwi, to dawcy mogą teraz tankować taniej. Rząd w porozumieniu z poszczególnymi sieciami stacji uruchomił system zniżek na paliwa i usługi.

Korzyści dla dawców krwi 2025. Dni wolne bez zmian, zniżki na paliwo

Fundacja Dobre Państwo zwróciła się do sejmowej komisji zdrowia z petycją o zmianę sposobu naliczania dni wolnych za oddanie krwi. W obecnym stanie prawnym dni wolne liczone są kalendarzowo, a nie roboczo. Oznacza to, że jeśli ktoś odda krew np. w piątek, to wolna sobota nie będzie przenoszona na poniedziałek. Ten wniosek jednak przepadł i w tym zakresie zmian nie będzie. Argumentem przeciwko jest to, że krwiodawstwo z definicji powinno być dobrowolne, a nie motywowane korzyściami.

Nowością w 2025 r. są za to zniżki paliwowe dla honorowych dawców krwi. Obowiązują one na stacjach MOL, Lotos, Orlen i Blisk.. Wysokość zniżki zależy od statusu dawcy. Honorowy Dawca Krwi w zależności od rodzaju zakupionego paliwa może liczyć na upust rządu 8-12 gr za litr, zasłużony Honorowy Dawca Krwi – 10–16 gr/litr, a Zasłużony dla Zdrowia Narodu – nawet do 25 gr/litr w przypadku EVO Plus. Dodatkowo oferowane są zniżki na LPG (5 gr/litr) i myjnię automatyczną (15 proc.). Rabaty można aktywować w aplikacji MOL Move i po okazaniu legitymacji dawcy.

Zniżki obowiązują po okazaniu legitymacji ZHDK oraz odpowiedniej aplikacji lub karty lojalnościowej, w zależności od stacji. W praktyce oznacza to konkretne oszczędności przy regularnym tankowaniu.

Potrzeba krwi wciąż ogromna

Letnie miesiące to tradycyjnie trudny czas dla centrów krwiodawstwa. Wielu stałych dawców wyjeżdża na wakacje, a liczba wypadków drogowych rośnie. W lipcu wiele regionalnych centrów krwiodawstwa ogłaszało niedobory poszczególnych grup krwi, szczególnie 0 Rh- i A Rh-.

Jak zostać dawcą krwi? Wystarczy być osobą pełnoletnią (do 65. roku życia), ważyć minimum 50 kg i cieszyć się ogólnym dobrym stanem zdrowia. Przed donacją każdorazowo przeprowadzane jest badanie lekarskie oraz podstawowa diagnostyka. Krew można oddać w jednym z regionalnych centrów krwiodawstwa lub w czasie mobilnych akcji wyjazdowych.