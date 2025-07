Jakie obowiązki ma organizator wypoczynku dla dzieci?

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go do kuratorium 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – 14 dni przed.

MEN uważnie przygląda się wszystkim organizatorom letniego wypoczynku dla dzieci

Z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN wynika, że kuratorzy zatwierdzili dotąd 27 246 wypoczynków podczas tegorocznych wakacji. Na zatwierdzenie czeka kolejnych 1731, a 743 odesłano do korekty.

Liczba uczestników zatwierdzonych wypoczynków w formie wyjazdowej w kraju to 616,9 tys. dzieci i młodzieży, za granicą – 75,1 tys., a w formie półkolonii – 403,6 tys., czyli łącznie 1 mln 95,7 tys. dzieci i młodzieży.

Liczba zgłoszonych wypoczynków będzie wzrastać z czasem wraz z nowymi zgłoszeniami. Na początku tegorocznych wakacji zatwierdzonych było 18,2 tys. zorganizowanych wypoczynków dla 758,6 tys. dzieci i młodzieży.

Pod koniec sierpnia 2024 r. MEN podało, że kuratorzy zatwierdzili i wpisali do bazy blisko 35,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, z których skorzystało łącznie 1 mln 415 tys. uczniów.



Jakie informacje znajdują się w bazie MEN rejestrującej obozy i kolonie dla dzieci?

W bazie wypoczynku są informacje o wszystkich organizowanych w danym sezonie w kraju i za granicą obozach, koloniach, półkoloniach i innych formach zorganizowanego wypoczynku, które przeszły pozytywną weryfikację kuratora oświaty pod względem formalnym.

W zgłoszeniu do kuratora organizator wypoczynku ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania). Informacje z bazy przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straż pożarna, sanepid).

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju pełni kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą pełni kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Gdzie sprawdzić, czy obóz dla dziecka został zorganizowany legalnie?

MEN podkreśla, że wypoczynek dla dzieci i młodzieży niezamieszczony w bazie jest organizowany nielegalnie. Aby sprawdzić, czy dany wypoczynek jest w bazie https://wypoczynek.men.gov.pl/, wystarczy wpisać podstawowe informacje dotyczące konkretnego wypoczynku, np. nazwę organizatora, miejscowość lub datę.