Zarząd Główny NSZZ Policjantów ogłosił akcję protestacyjną. Do tej pory przedstawiciele formacji rozmawiali z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które – jak wskazują – ignoruje potrzeby i oczekiwania, a co więcej – naraża Polskę na utratębezpieczeństwa wewnętrznego.

NSZZ Policjantów długo wstrzymywał się z ogłoszeniem akcji protestacyjnej. Do tej pory takie działania podejmowała jedynie policyjna Solidarność, która już miesiąc temu mówiła o dramatycznych niedoborach kadrowych – zarówno z powodu odchodzenia ze służby, ale i z powodu tymczasowego wzrostu zachorowań na „psią grypę”.

Fiasko rozmów

Rozmawialiśmy z przewodniczącym NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim na temat toczących się negocjacji z resortem Tomasza Siemoniaka, które zostały nagle 6 grudnia przerwane.

– Jestem zwiedziony dialogiem na takim poziomie. Przez kilka ostatnich miesięcy wykazywaliśmy się dobrą wolą. Pomimo nacisków z wewnątrz środowiska policyjnego, twardo próbowaliśmy negocjować przy stole ministra. Nadal uważam, że to najlepsza droga – mówi w rozmowie z Gazetą Prawną Rafał Jankowski.

Przypomnijmy: dialog między stronami trwa już kilka miesięcy. Strony nie doszły do porozumienia, a w międzyczasie inne ugrupowania rozpoczęły swoje akcje protestacyjne.

Protest policji

Pytamy więc, jakie dalsze kroki podejmie NSZZ Policjantów.

– Służby na ulicy w proteście to nie najlepsze świadectwo dla rządzących. Po tych kilku miesiącach mam wrażenie, że powołanie wspólnego zespołu to był taki wentyl dla szefa resortu, który miał pokazać wolę współpracy ze stroną społeczną. Niestety to kolejna ekipa rządowa, która chce policji podać tlen i załatać parę dziur. Nie tędy droga. W końcu nadszedł czas załatwić sprawę systemowo. Mówi o tym Komendant Główny. Szef KSP mówi, że pracują w trybie awaryjnym. Czas tej policyjnej prowizorki trwającej od wielu lat dobiegł końca. Nikt nie chce mieć powtórki gangsterkilat 90. na ulicach, a taka sytuacja nie jest wykluczona – mówi Jankowski.

Uzupełnił, że jeśli policyjny patrol nie dotrze do potrzebujących na czas, prosi, aby nie winić policjantów.

– Z pretensjami proszę do polityków obecnych i ostatnich kilku rządów. A jak będzie wyglądał protest? Będzie się rozwijał i będzie skuteczny. Oczekuję na szybką refleksję rządzących, myślę, że teraz społeczeństwo stanie po naszej stronie –

O co walczą policjanci?

Choć głównym tematem niesionym w mediach jest postulat podniesienia wynagrodzeń w policji o 15 proc., to zdecydowanie nie jedyny pomysł na zmianę w tej formacji.

Policjanci walczą o:

Wzrost uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA o 15 proc. od stycznia 2025 roku

Wdrożenie świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA w wysokości i na zasadach obowiązującymi w Siłach Zbrojnych RP ze skutkiem od 1 stycznia 2025 roku.

Wprowadzenie do "Programu modernizacji na lata 2026-2029" mechanizmu podwyżek funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

Dokonanie zmiany zasad naliczania emerytur dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 roku oraz finansowanie budżetu resortu spraw wewnętrznych w oparciu o wskaźnik PKB.

Wprowadzenie płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy otrzymujących dodatek funkcyjny, uwzględniając wprowadzenie minimalnego poziomu dodatków, np. służbowych dla pozostałych funkcjonariuszy.

Włączenie przedstawicieli związków zawodowych do prac nad siatką płac.

Dokonanie zmian w sposobie rozliczania czasu służby funkcjonariuszy skierowanych do szkół lub ośrodków szkolenia.

Po wielokrotnych spotkaniach i wobec braku porozumienia zdecydowano, że o ile przedstawione postulaty nie zostaną pozytywnie rozpatrzone, o tyle zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu sporu zbiorowego. W piątek NSZZ Policjantów podało informację o rozpoczęciu akcji strajkowej, a dzisiaj 9 grudnia 2024 roku informacja ta została przekazana resortowi Tomasza Siemoniaka. Niewykluczone, że do akcji dołączą pozostałe związki zawodowe, które brały udział w rozmowach.

Działania MSWiA

Poprosiliśmy o komentarz w sprawie MSWiA. Na moment publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W międzyczasie minister Tomasz Siemoniak na antenie radiowej jedynki powiedział, że decyzję o proteście "przyjął ze smutkiem".

– Siedzimy przy stole, rozmawiamy, składamy stronie związkowej bardzo poważne propozycje w takich obszarach, które zostały nam wskazane – powiedział Siemoniak. Dodał, że nie ma środków na 15-proc. podwyżki dla policjantów, ale pracuje nad tym, aby były środki na kwestie mieszkaniowe.

MSWiA przedstawiło 20 listopada następujące propozycje:

Przyjęcie w Straży Granicznej, na wzór pragmatyki obowiązującej w Policji i Państwowej Straży Pożarnej, że wysokość uposażenia zasadniczego funkcjonariusza jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat.

Wdrożenie świadczenia mieszkaniowego dla wszystkich funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji na wzór rozwiązań przyjętych w SZ RP.

Przyjęcie ustawy o Karcie rodziny funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Rozpoczęto prace, które w najbliższych miesiącach będą kontynuowane zmierzające do uproszczenia i zracjonalizowania systemu dodatków służbowych przyznawanych w Policji, SG, PSP i SOP.

Rozpoczęto prace, które w najbliższych miesiącach będą kontynuowane zmierzające do przywrócenia należytej gratyfikacji w powiązaniu ze stopniem i korpusem w danej służbie.

Przedstawiono założenia do programu modernizacji służb resortu spraw wewnętrznych i administracji na lata 2026-2029.

Niedawno powołano również zespół do sprarw poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjoanriuszy podległych MSWiA.

"Analiza dotychczas funkcjonujących rozwiązań, jak również ocena możliwości ich optymalizacji pozwoli na wypracowanie rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy, które w efekcie przyczynią się do pozyskania kandydatów do służby, jak również zachęcą funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Prace zespołu koncentrują się nad przygotowaniem założeń nowego programu modernizacji służb, propozycji rozwiązań prawnych dotyczących systemu uposażeń funkcjonariuszy, a także rozwiązań prawnych mających na celu poprawę zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych oraz ułatwiających korzystanie przez funkcjonariuszy służb ze świadczeń opieki zdrowotnej świadczonych" – informowało nas ostatnio (27 listopada) biuro prasowe MSWiA w odpowiedzi na pytanie o ryzyko podjęcia przez związki zawodowe sporu zbiorowego.