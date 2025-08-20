Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło 19 sierpnia 2025 r. projekt ustawy, który ma zapewnić podstawy prawne do wprowadzenia usługi ePłatności jako ogólnodostępnego i bezpiecznego w użyciu przez obywateli mechanizmu realizacji elektronicznych transakcji płatniczych dotyczących należności pobieranych przez podmioty publiczne. Projekt reguluje zakres i zasady korzystania z usługi oraz kwestie przetwarzania danych, w tym danych osobowych udostępnianych przez instytucje.

Bank Gospodarstwa Krajowego w roli agenta ePłatności – bezpieczeństwo i obsługa płatności

W projekcie ustawy zostały również określone zasady obsługi płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w tym te dotyczące wynagrodzenia i zawarcia umowy. Jak zapewnia ministerstwo, „w projektowanej ustawie przewidziano powierzenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego roli agenta rozliczeniowego obsługującego elektroniczne transakcje płatnicze na rzecz podmiotów publicznych. Rozwiązanie to zapewnia stabilne, bezpieczne i zgodne z regulacjami rynku finansowego wsparcie dla realizacji usługi ePłatności przez podmiot posiadający doświadczenie w zakresie obsługi płatności, w tym na rzecz podmiotów publicznych. Dodatkowo projektowane przepisy przewidują również możliwość przeprowadzenia przez Ministra Cyfryzacji naboru na udzielenie dotacji z dostępnych środków finansowych na integrację systemów teleinformatycznych jednostek samorządu terytorialnego z systemem ePłatności”.

Zgodnie z założeniami resortu, korzystanie z usługi ePłatności przez osoby publiczne będzie dobrowolne. Miałoby odbywać się na wniosek instytucji, o ile spełnią one warunki jej udostępnienia określone przez Ministra Cyfryzacji.

Wyniki pilotażu potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo systemu

Aktualnie usługa ePłatności dostępna jest tylko w ramach pilotażu. Obecnie korzysta z niej ponad 70 instytucji, a tylko w drugim kwartale br. przeprowadzono blisko 379 tysięcy operacji na kwotę przekraczającą 34 mln złotych. Choć pilotaż potrwa do końca tego roku, to już teraz resort potwierdza potrzebę rozpowszechnienia tej usługi na rzecz wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych – w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, „pilotaż również potwierdził, że usługa ePłatności jest bezpiecznym narzędziem, a jej upowszechnienie przyczyni się również do uproszczenia załatwiania spraw przez obywateli, a więc zachęci do korzystania przez obywateli z usług online świadczonych przez podmioty publiczne”.