Jeden, zamiast trzech lat ma zająć wprowadzenie świadczenia mieszkaniowego dla policjantów. Wcześniej ministerstwo spraw wewnętrznych chciało rozłożyć koszt nowej policyjnej mieszkaniówki podkreślając, że brakuje pieniędzy na szybkie zmiany. Ich koszt to ok. 2 mld zł.

Związki zawodowe służb mundurowych domagają się przede wszystkim podwyżek na poziomie 15 proc. Nie jest to jednak ich jedyne żądanie. Kością niezgody jest także świadczenie mieszkaniowe na wzór tego, jakie wprowadzono w wojsku a także nowa siatka uposażeń.

Świadczenie mieszkaniowe to miesięczny dodatek do wypłaty dla tych żołnierzy, którzy nie korzystają ze służbowego lokum. Jego wysokość jest różna w zależności od lokalizacji garnizonu, jednak nie przekracza 1500 zł ( w przyszłym roku ma być wyższa). W połowie roku korzystało z niej ponad 100 tys. żołnierzy, jej wysokość wynosiła średnio ponad 800 zł.

Zmiany w świadczeniu mieszkaniowym

W policji dodatek pieniężny jest wypłacany funkcjonariuszom, którzy nie mają własnego lokalu w miejscu pełnienia służby, ale to kwota rzędu 250-380 zł miesięcznie. Mundurowi chcieliby stworzenia świadczenia mieszkaniowego na wzór wojskowych.

Ten temat zdominował ostatnie posiedzenie sejmowego zespołu ds. poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy podległych MSWiA. Powód? Według wcześniejszych ustaleń z MSWiA świadczenie mieszkaniowe miało być rozłożone na trzy lata. To jednak spotkało się z głośnym sprzeciwem. Policyjni związkowcy chcieliby by świadczenie mieszkaniowe wprowadzić od stycznia 2025

"Przypomnijmy, że poprzednio Ministerstwo proponowało rozłożenie świadczenia na trzy lata. Według przedstawicieli MSWiA nie ma na to wystarczających środków. Minister Mroczek zapewnił, że stosowny projekt ustawy związki zawodowe otrzymają do zaopiniowania zaraz po posiedzeniu" – przekazało biuro prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Zdaniem związkowców 2 mld zł potrzebne na wprowadzenie świadczenia mieszkaniowego powinno zwiększyć deficyt finansów publicznych.

"Andrzej Szary [przedstawiciel NSZZ Policjantów - przyp. red.] podkreślił, że świadczenie to traktowane jest przez NSZZ Policjantów, jako uzupełnienie znacznie niższego poziomu waloryzacji. W związku z tym NSZZ Policjantów będzie się domagać, by miało ono charakter powszechny, czyli nie zawierało żadnych nieuzasadnionych wyłączeń (…) Minister Mroczek zapewnił, że resort gotowy jest do podpisania porozumienia po przedstawieniu dalszych szczegółów na początku stycznia 2025 r." – czytamy w komunikacie po spotkaniu resortu i strony społecznej.

Świadczenie mieszkaniowe – na czym polega i ile wynosi?

Zasadniczo jest zgoda co do tego by świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy stanowiło odwzorowanie wojskowego zarówno pod względem stawek, jak i ich zróżnicowania ze względu na lokalizację.

Funkcjonariusze służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji będą mieliprawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby albo do wypłaty świadczenia mieszkaniowego w wysokości iloczynu określonej stawki i współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od miejsca pełnienia służby..

Ile miałoby wynieść świadczenie mieszkaniowe?

Jak wskazał NSZZ Policjantów, po zrealizowaniu przyszłorocznej podwyżki stawek, od 1 stycznia 2025 roku najniższa stawka wyniesie 630 zł, a najwyższa 1800 zł. MSWiA chce jednak, by wdrożenie tego świadczenia odbyło się w trzech etapach: 2025 r. – do 40 proc., 2026 r. – do 75 proc., 2027 – do 100 proc. Środki finansowe na podniesienie policyjnych uposażeń mają się znaleźć w budżecie MSWiA”.

W wojsku od stycznia 2025 roku wysokość stawki podstawowej świadczenia mieszkaniowego wyniesie 300 zł, a współczynnik będzie stanowił od 2,1 do 6,0 w zależności od garnizonu. Najwyższe świadczenie więc w wysokości 1800 zł będzie dostępne dla żołnierzy stacjonujących w warszawskim garnizonie. Analogiczne zasady mają dotyczyć policji.