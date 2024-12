Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym poinformowano, że od 1 stycznia do 1 listopada 2024 roku przyjętych zostało 5 039 osób, czyli o 894 więcej niż przed rokiem. Informację tę skontrował Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Przekazał, że tylko w grudniu ze służby odeszło 146 funkcjonariuszy, a w KSP Warszawa brakuje 2475 policjantów.

Trwa protest zorganizowany przez NSZZ Policjantów, którzy domagają się szeregu zmian dotyczących między innymi wysokości wynagrodzeń czy zasad przechodzenia na emerytury przez funkcjonariuszy. Jedną z przyczyn podjęcia akcji jest luka kadrowa w tej formacji, która sięga według ostatnich danych 11,68 proc. stanu etatowego.

Luka kadrowa w policji

MSWiA w poście na Facebooku poinformowało, że coraz więcej funkcjonariuszy dostało się do policji.

"Od 1 stycznia do 1 listopada 2024 r. do służby w Policji przyjętych zostało 5 039 osób, tj. o 894 więcej względem analogicznego okresu w 2023 r." – czytamy w komunikacie.

Na ten post odpowiedział jeden z największych związków zawodowych w tej formacji – NSZZ Policjantów. Wskazano, że wakat na 1 grudnia wyniósł 12 928, czyli 11,86 proc. stanu etatowego, a na 1 października 12 728, czyli 11,74 proc. stanu etatowego. To oznacza, że w ciągu miesiąca zwiększył się o 200. Dodano, że tylko w grudniu tego roku ze służby odeszło już 146 funkcjonariuszy.

"W 2024 roku ze służby odeszło 5786 a przyjęto 5066 funkcjonariuszy to znaczy, że jesteśmy nadal na minusie - 723" – czytamy.

Ilu policjantów brakuje w poszczególnych miastach?

NSZZ Policjantów wskazał, ilu policjantów brakuje w poszczególnych komendach.

KSP Warszawa 2475

KWP Katowice 1593

KWP Wrocław 1211

KWP Łódź 792

KWP Gdańsk 659

KWP Szczecin 536

"Tak wygląda szara rzeczywistość i żaden plakat ministra tego nie zmieni. Potrzebne są szybkie i kompleksowe rozwiązania, które pokażą, że państwu naprawdę zależy na bezpieczeństwie wewnętrznym oraz swoich funkcjonariuszach" – przekazano.

Chętni do pracy w policji

Pod koniec listopada poprosiliśmy Komendę Główną Policji o dane dotyczące rekrutacji do tej formacji. O przyjęcie do struktur policji starało się do 26 listopada 2024 roku 19 526 osób. W 2023 roku było to 15 289 osób, w 2022 roku 13 358, w 2021 roku 18 081 osób, a w 2020 roku 19 730.

Zwróćmy uwagę na liczbę osób, które zostały ostatecznie przyjęte do służby:

w 2020 r. – 4 338 osób,

w 2021 r. – 6 655 osób,

w 2022 r. – 5 140 osób,

w 2023 r. – 5 158 osób,

do 26 XI 2024 r. – 5 019 osób.

W 2023 r. ze służby w policji odeszło 9 458 policjantów, a w 2022 r. – 4 726.

W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys kadrowy będą zmienione zasady rekrutacji. Jak informowaliśmy, obecnie test sprawności składa się z ośmiu prób sprawnościowych przeprowadzanych w zamkniętym przedziale czasowym i w tej formie stosowany od 2007 roku. W projekcie rozporządzenia ujęto natomiast cztery próby sprawnościowe w zakresie zdolności motorycznych szczególnie przydatnych dla policjantów, tj. siła, wytrzymałość, zwinność oraz koordynacja ruchowa.

Jak wskazano, istotne w zakresie realizacji ustawowych zadań policji będą następujące próby sprawnościowe: rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg, siady z leżenia na plecach w czasie 30 s, bieg ze zmianą kierunku, bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 s.