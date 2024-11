Klub Parlamentarny Lewicy złożył poselski projekt ustawy, który – o ile zostanie przyjęty – ustanowi Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy. To jednak nie jedyna zmiana zawarta w projekcie. Lewica chce również, aby obowiązywały ograniczenia w handlu w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Andrzej Duda zapowiedział poparcie ustawy.

Pod koniec października Lewica złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza on dodatkowe wolne 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia. Kolejną zmianą są ograniczenia w handlu przed świętami Wielkiej Nocy.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez "Wprost", 74 proc. badanych popiera pomysł forsowany przez Lewicę. Nie ma zdania na ten temat 14,7 proc., a przeciwnych jest 11,3 proc.

Wigilia dniem wolnym od pracy

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem ważnym dla wszystkich pracowników oraz ich rodzin, którzy ten czas spędzają w gronie najbliższych podczas kolacji wigilijnej kultywując m.in. tradycje religijne.

"Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12:00 lub 13:00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu do swoich bliskich" – czytamy. Jak zauważono, ten dzień wolny będzie również obowiązywał wszystkich pracowników, włączając pracowników handlu, którzy wykonują swoje obowiązki tego dnia do godziny 14:00.

"Praca w Wigilię może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać wzięcie udziału w rodzinnym spotkaniu, szczególnie jeśli wymaga to podróży w odległe miejsce w Polsce (…). Dla części pracowników dzień ten jest dniem wolnym lub praca świadczona jest w ograniczonym zakresie, ponieważ pracodawcy często sami ustalają ten dzień wolnym lub pracownicy już na etapie ustalania planów urlopowych decydują się na wzięcie tego dnia urlopu wypoczynkowego, aby mieć czas na przygotowania wieczornej kolacji wigilijnej" – zauważono.

Zwrócono również uwagę na tych pracowników, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na pracę w systemie zmianowym.

Wielka Sobota z ograniczeniem handlu

W projekcie ustawy założono również, że w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w tej branży czy wykonywania czynności z nią związanych, po godzinie 14:00 są zakazane.

Dodatkowo pracownik zachowuje wówczas prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania obowiązków w sobotę przed Wielkanocą do godziny 14:00.

Zgoda prezydenta na dzień wolny w Wigilię

W wywiadzie dla Radia Zet Andrzej Duda powiedział wprost: "Popieram pomysł Lewicy w sprawie wolnej od pracy Wigilii; myślę, że podpiszę taką ustawę". – Myślę, że zwłaszcza dla kobiet, które (...) mają tutaj swoją rolę - jeżeli chodzi o przygotowanie w wielu domach potraw wigilijnych, więc na pewno paniom byłoby lżej, a i mężczyznom byłoby lżej, bo przecież mnóstwo zakupów trzeba zrobić i przygotować też dom – przekazał.

Prezydent nie uważa również, aby pomysł ten był kosztowny dla pracodawców. – Powiedzmy sobie szczerze: w większości przypadków to jest już taka praca "na pół gwizdka". Ludzie wychodzą z pracy, bo muszą załatwić sprawy, więc to jest taki dzień, który w istocie bardzo umiarkowanie jest dniem przepracowanym – przekazał i powiedział, że są zawody, które muszą przepracować ten dzień solidnie, jednak w większości przypadków ludzie podchodzą do tego "z lekkim przymrużeniem oka".