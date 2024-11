Zdecydowana większość posłów opowiedziała się za ustanowieniem Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy. Zmiana ta wpłynie na pracowników jednak dopiero od 2025 roku, a dodatkowo trzy niedziele poprzedzające 24 grudnia będą niedzielami handlowymi. Podsumowujemy zmiany związane z wolną od pracy Wigilią.

27 listopada 2024 roku podczas posiedzenia Sejmu debatowano nad zmianą ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw.

Wigilia wolna od pracy od 2025 roku

Podczas 22. posiedzenia Sejmu głosowano nad poprawkami, jakie zaproponowano w ramach prac połączonych Komisji: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Gospodarki i Rozwoju. W godzinach wieczornych głosowano nad całością projektu.

425 posłów głosowało, za było 403, przeciw 10, wstrzymało się od głosu 12, a nie głosowało 35.

Przeciwni byli:

z ramienia Prawa i Sprawiedliwości: Sławomir Skwarek i Tomasz Zieliński,

z Koalicji Obywatelskiej: Klaudia Jachira

z Konfederacji: Konrad Berkowicz, Sławomir Mentzen, Bartłomiej Pejo, Michał Połuboczek, Włodzimierz Skalik, Ryszard Wilk, Przemysław Wipler.

Zgodnie z przegłosowanym projektem nowela ustawy zacznie obowiązywać od lutego 2025 roku. Wraz z wolną od pracy Wigilią Bożego Narodzenia ustalono, że trzy niedziele poprzedzające 24 grudnia będą niedzielami handlowymi.

Nowe niedziele handlowe w 2025 r.

Pracodawcy popierają wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu.

To oznacza, że w przyszłym roku niedzielami handlowymi ustalono: 7, 14 i 21 grudnia 2025 r.

Prof. Jan Klimka, prezes Związku Rzemiosła Polskiego wskazuje, że niedziele handlowe przed świętami mają sens i cel, bo z roku sklepy mają większy obrót niż rok wcześniej.

– Oczywiście, po części wpływ na to ma inflacja i inne czynniki gospodarcze, niemniej faktem jest, że to czas kiedy Polacy najczęściej odwiedzają centra handlowe. Na wolną Wigilię jako ZRP zgadzamy się pod pewnymi warunkami. Na pewno dodatkowa niedziela handlowa zrekompensuje mikroprzedsiębiorcom i rzemieślnikom straty, jakie wynikną z dłuższego świętowania. W handlowe niedziele, które poprzedzają święta, obrót wrasta parokrotnie. Wiele zakładów rzemieślniczych jest przecież zlokalizowanych w galeriach handlowych. To ci rzemieślnicy, z uwagi na liczbę ludzi jaka przewija się przez centra handlowe, zarabiają najwięcej – nie ci, którzy mają punkty przy ulicy –- komentuje prod. Jan Klimka.

Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają również zmianę związaną z tym, że wolna od pracy Wigilia zacznie obowiązywać dopiero w przyszłym roku.

– Dobrze się stało, że połączone komisje sejmowe nie rekomendowały zapisów projektu postulującego wprowadzenie wolnej Wigilii już w tym roku. Strona pracodawców, w tym BCC, wskazuje na wadliwość zgłaszania projektu w trybie inicjatywy poselskiej, a nie jako projektu rządowego oraz na wiążący się z tym zbyt krótki termin na konsultacje publicznych. Szczególnie istotnym argumentem przeciw wprowadzeniu wolnego dnia w Wigilię Bożego Narodzenia w tym roku jest potencjalne poniesienie znaczących strat w handlu, związane z zamkniętymi już terminami kontraktowania towarów do sprzedaży właśnie w dniu wigilijnym, który dla wielu konsumentów jest „ostatnim dniem ratunku” w trudnym procesie zakupu podarków świątecznych, a dla wielu branż handlowych – dniem od dawna zaplanowanej, ponadprzeciętnej wartości sprzedaży towarów związanych z przygotowaniem do świąt – wskazuje z kolei Witold Michałek ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.