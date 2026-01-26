Ile wynosi kwota wolna od zajęcia z pensji w 2026 roku?

Dla osób objętych egzekucją kluczowe znaczenie ma to, że granica ochrony przed potrąceniami jest bezpośrednio uzależniona od wysokości płacy minimalnej. W 2026 roku najniższe wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 4 806 zł brutto, co po odliczeniu składek i podatku daje około3 605,85 zł „na rękę”. Właśnie ta wartość stanowi punkt odniesienia przy ustalaniu, jaką część pensji komornik musi pozostawić pracownikowi.

W praktyce oznacza to, że pracownik otrzymujący wyłącznie minimalne wynagrodzenie nie powinien mieć potrącanych środków z tytułu zobowiązań niealimentacyjnych. Cała kwota netto, czyli ok. 3 605,85 zł pozostaje do jego dyspozycji, co ma zapewnić możliwość pokrycia podstawowych kosztów utrzymania.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika w 2026 r. – długi alimentacyjne

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zaległości alimentacyjnych. Tu przepisy pozwalają na znacznie dalej idącą ingerencję w pensję – potrącenia mogą sięgnąć nawet 60% wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość. Przy minimalnej krajowej może to oznaczać zajęcie rzędu około 2 163,51 zł miesięcznie.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika w 2026 r. – długi niealimentacyjne

Jeśli dłużnik zalega np. z kredytami, pożyczkami czy innymi zobowiązaniami innymi niż alimenty, komornik:

musi pozostawić pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie netto (ok. 3 605,85 zł przy pełnym etacie),

może zajmować tylko nadwyżkę ponad tę kwotę,

maksymalna stawka potrąceń to zazwyczaj do 50% wynagrodzenia netto.

To oznacza, że osoba zarabiająca minimalną pensję nie straci żadnych pieniędzy z podstawowego wynagrodzenia przy długach niealimentacyjnych. Dla osób z wyższymi dochodami komornik zajmie nadwyżkę ponad minimalną pensję, ale nie więcej niż połowę całkowitego wynagrodzenia.

Przykład Jeśli pensja netto wynosi 3 605,85 zł i jest to minimalne wynagrodzenie, komornik nie może zabrać ani złotówki z tytułu długów niealimentacyjnych.

Ile może zabrać komornik przy pensji 6000 zł netto w 2026 roku? [Przykład]

Przykład Przy wynagrodzeniu 6000 zł netto w 2026 r. (zakładając kwotę wolną od potrąceń ok. 3605,85 zł netto): Długi niealimentacyjne: 6000 − 3605,85 = 2394,15 zł Komornik może zająć: 2394,15 zł

Dla pracownika zostaje: 3605,85 zł Długi alimentacyjne: 60% z 6000 zł = 3600 zł Komornik może zająć: do 3600 zł

Dla pracownika zostaje: 2400 zł

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a egzekucja komornicza w 2026 r.

W 2026 roku osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło, mają znacznie ograniczoną ochronę przed zajęciem wynagrodzenia przez komornika. W takich przypadkach komornik może przejąć nawet całość wypłaty.

Ochrona w pełnym wymiarze, analogiczna do tej przy umowie o pracę, jest możliwa jedynie wtedy, gdy dłużnik wykaże, że otrzymywana kwota jest jego jedynym i stałym źródłem utrzymania. Wówczas można ubiegać się o zastosowanie ograniczeń przewidzianych w Kodeksie pracy, co wymaga jednak odpowiedniej dokumentacji oraz podjęcia formalnych działań w celu ograniczenia egzekucji.

Kwota wolna od zajęcia na koncie bankowym w 2026 roku

Warto pamiętać, że ochrona pensji u pracodawcy to nie wszystko. W 2026 roku kwota wolna od zajęcia na koncie bankowym jest ustalana bez względu na formę zatrudnienia i powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że każdy, niezależnie od tego, czy otrzymuje pensję, emeryturę, czy inne środki, ma prawo do zachowania części pieniędzy na koncie.

Limit środków chronionych przed zajęciem wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Przy minimalnej płacy w 2026 roku wynoszącej 4806 zł brutto, kwota wolna od zajęcia będzie równa 3604,50 zł.

Oznacza to, że bank nie przekaże komornikowi żadnych pieniędzy, jeśli saldo konta nie przekracza kwoty wolnej. Jeśli na koncie znajduje się 4000 zł, komornik może zająć jedynie kwotę powyżej limitu 3604,50 zł, czyli 395,50 zł.

Kwota wolna od zajęcia chroni pieniądze niezbędne do życia, a jej wysokość zmienia się co roku w zależności od minimalnego wynagrodzenia brutto. W przypadku chęci spłaty długu z kwoty wolnej można złożyć w banku odpowiednią dyspozycję, dzięki czemu część pieniędzy może być przekazana na spłatę zobowiązań.

Świadczenia wyłączone spod egzekucji komorniczej w 2026 roku

Niektóre świadczenia są całkowicie chronione przed egzekucją komorniczą. Oznacza to, że nawet przy dużym zadłużeniu komornik nie może ich zająć. Do najważniejszych należą:

Świadczenia rodzinne i wychowawcze – m.in. 800+, zasiłki rodzinne, dodatki wychowawcze, świadczenie rodzicielskie,

świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe, okresowe i celowe przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej,

fundusz alimentacyjny – pieniądze wypłacane w przypadku uchylania się dłużnika od płacenia alimentów,

dodatki i świadczenia celowe – m.in. dodatki mieszkaniowe, energetyczne i inne środki przeznaczone na konkretne potrzeby życiowe.

Środki te są chronione w 100% i nie mogą być wykorzystane na spłatę jakichkolwiek długów w drodze egzekucji.