Zgodnie z zapowiedzią DGP resort zaproponował, aby wynagrodzenie minimalne profesora, od którego zależą też płace innych pracowników uczelni, wzrosło z 9370 zł do 9650 zł (pisaliśmy o tym: „Rząd zagłodzi naukowców”, DGP 235/2025). Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który trafił do konsultacji.

Oznacza to, że pensje w publicznych szkołach wyższych nie będą niższe niż: