Nowelizacja zmieniła zasady wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Kodeks pracy: ekwiwalent w dniu wypłaty
Pracodawca wypłaci świadczenie w terminie wypłaty wynagrodzenia, a nie – jak dotychczas – w dniu rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli jednak termin ten przypadałby przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wypłata ekwiwalentu pieniężnego nastąpi w terminie 10 dni. "Nowe zasady utrudnią pracę działom kadr" – ostrzegała podczas konsultacji projektu Konfederacja Lewiatan. Organizacja argumentowała, że konieczność ustalenia i wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w ciągu 10 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy nie służy możliwości ujednolicenia realizacji tego obowiązku po stronie pracodawców. Konfederacja apelowała o poprawienie ustawy w Senacie, aby co do zasady dzień wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy był tożsamy z przyjętym w danej firmie terminem wypłaty wynagrodzeń. Senat ostatecznie przyjął ustawę bez poprawek.
Wniosek o urlop bezpłatny można będzie wysłać mailem
Nowela kodeksu pracy przewiduje ponadto rozszerzenie katalogu spraw pracowniczych, które będzie można realizować drogą elektroniczną. Pracownik będzie mógł złożyć online wniosek m.in. o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych czy też o urlop bezpłatny.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję