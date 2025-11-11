- Ile dni urlopu przysługuje w 2026 roku i komu? Zasady według Kodeksu pracy
Planowanie urlopu w 2026 roku to trochę jak układanie puzzli — każdy dzień ma znaczenie, a dobrze dobrane „mostki” potrafią zamienić zwykły weekend w małe wakacje. Wystarczy kilka strategicznie rozłożonych dni, by rok pracy rozdzielić na sześć długich przerw i złapać prawdziwy oddech między obowiązkami.
Ile dni urlopu przysługuje w 2026 roku i komu? Zasady według Kodeksu pracy
W 2026 roku obowiązują te same zasady naliczania urlopu wypoczynkowego, co obecnie. Zgodnie z Kodeksem pracy:
- pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego,
- po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy – 26 dni urlopu.
Do stażu wliczają się m.in. wcześniejsze okresy zatrudnienia, nauka (np. szkoła średnia, studia), a także praca na umowie o pracę u innych pracodawców. Już od 2026 roku zmieni się jednak prawo i do stażu pracy wliczą się także np. umowy o dzieło - trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, o czym piszemy tutaj: Nowe zasady stażu pracy od 2026 roku. ZUS szykuje się na falę wniosków, a pracownicy mają ograniczony czas na działanie
Ważne
- Jeśli nawet nie mamy jeszcze pełnego wymiaru urlopu, to wystarczy nam 19 dni wolnego w 2026 roku, aby odpoczywać aż 49 dni.
- Jeśli zaś mamy pełen wymiar 26 dni, to przy wykorzystaniu 22 dni urlopu możemy odpoczywać aż 55 dni - wszystko dzięki sprytnemu "mostkowaniu", czyli łączeniu dni ustawowo wolnych urlopem.
Urlop w styczniu 2026 – jak połączyć Nowy Rok i Trzech Króli, by mieć 6 dni wolnego
Nowy Rok wypada w czwartek (1 stycznia), a Święto Trzech Króli – we wtorek (6 stycznia). Wystarczy wziąć wolne 2 i 5 stycznia (piątek i poniedziałek), by cieszyć się aż sześcioma dniami odpoczynku – od 1 do 6 stycznia.
To idealny moment na regenerację po świętach i „reset” po sylwestrowym maratonie.
Wielkanoc 2026 – kiedy wypada i jak wydłużyć świąteczny weekend
Wielkanoc wypada 5–6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). To tradycyjny moment na rodzinny odpoczynek – nie da się go wydłużyć bez dodatkowego urlopu, ale jeśli dołożysz 4–7 kwietnia (wtorek–piątek), zyskasz cały tydzień wolnego.
Majówka 2026 – jak zaplanować urlop, żeby mieć aż 9 dni wolnego
Majówka w 2026 roku zapowiada się fenomenalnie:
- 1 maja (piątek) – Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji
Jeśli weźmiesz wolne 27–30 kwietnia (wtorek–czwartek), masz aż 9 dni wolnego: od 25 kwietnia do 3 maja.
Ważne
To najdłuższy „mostek” roku – idealny moment na majowy wyjazd za granicę lub urlop w górach.
Boże Ciało 2026 w czwartek – jak zrobić z tego długi weekend
Boże Ciało wypada 4 czerwca (czwartek). Jeśli dołożysz urlop 5 czerwca (piątek), masz cztery dni wolnego – od 4 do 7 czerwca. Dla rodziców i nauczycieli to doskonały moment na początek wakacyjnego trybu.
Sierpień 2026 – święto w sobotę i dodatkowy dzień wolny. Jak to wykorzystać?
15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) przypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca musi przyznać inny dzień wolny do odbioru w tym samym okresie rozliczeniowym.
Jeśli weźmiesz urlop 10–14 sierpnia (poniedziałek–piątek) i odbierzesz dodatkowy dzień np. w poniedziałek 17 sierpnia, zyskasz 10 dni wolnego – przy 5 dniach urlopu. Będziesz wtedy odpoczywać w dniach: 8-17 sierpnia 2026.
Wskazówka: zaplanuj odbiór dnia wolnego wcześniej – w sierpniu chętnych nie zabraknie.
Listopad 2026 – jak połączyć 11 listopada, by mieć 9 dni wolnego
- 1 listopada (Wszystkich Świętych) wypada w niedzielę, więc nie ma dodatkowego dnia.
- 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – w środę.
Weź wolne 9, 10, 12 i 13 listopada (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), a zyskasz 9 dni odpoczynku – od 7 do 15 listopada. Dla wielu Polaków to moment na ostatni urlop przed zimą i świątecznym okresem.
Święta Bożego Narodzenia 2026 – Wigilia w czwartek, drugi dzień w sobotę. Jak mieć 11 dni wolnego?
Koniec roku przynosi drugi bonusowy dzień wolny – 26 grudnia (sobota) również oznacza dzień do odbioru.
Jeśli odbierzesz go tuż po świętach, a więc w poniedziałek 28 grudnia, i do tego weźmiesz 3 dni urlopu w dniach 29-31 grudnia, to będziesz odpoczywać aż 11 dni - do 3 stycznia 2027 roku.
Ważne
Wskazówka: Jeśli udało Ci się zachomikować jeszcze trochę zaległego urlopu, to możesz dobrać jeszcze 3 dni urlopu przed Wigilią (21-23 grudnia). Wówczas - przy 6 dniach urlopu - będziesz odpoczywać aż 16 dni! Święta w tym układzie to prawdziwe „złoto dla planujących”.
Najlepsze kombinacje urlopu w 2026 roku – tak ułożysz 49 dni wolnego
Poniżej przedstawiamy w tabeli sprytny plan idealny na to, jak "wycisnąć" z 2026 roku aż 49 dni wolnych od pracy. Pamiętajmy, że jest to możliwe przy założeniu, że przysługuje nam 26 dni urlopu w ciągu roku.
|Okres
|Dni urlopu
|Wolne łącznie
|Uwagi / odbiór za sobotę
|1–6 stycznia
|2
|6
|Nowy Rok + Trzech Króli
|25 kwietnia–3 maja
|4
|9
|Majówka
|4–7 czerwca
|1
|4
|Boże Ciało
|8–17 sierpnia
|5
|10
|Odbiór za 15 sierpnia
|7–15 listopada
|4
|9
|Święto Niepodległości
|24–3 stycznia
|3
|11
|Odbiór za 26 grudnia
Łącznie: 49 dni wolnego przy wykorzystaniu zaledwie 19 dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli dobierzemy jeszcze 3 dni wolnego przed Wigilią, wtedy zyskamy łącznie aż 55 dni wolnego przy wykorzystaniu 22 dni urlopu w ciągu roku.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku – pełny kalendarz świąt i weekendów
W 2026 roku dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce będą:
|Święto
|Data
|Dzień tygodnia
|Nowy Rok
|1 stycznia
|czwartek
|Święto Trzech Króli
|6 stycznia
|wtorek
|Wielkanoc – pierwszy dzień
|5 kwietnia
|niedziela
|Wielkanoc – drugi dzień
|6 kwietnia
|poniedziałek
|Święto Pracy
|1 maja
|piątek
|Święto Narodowe Trzeciego Maja
|3 maja
|niedziela
|Zielone Świątki
|24 maja
|niedziela
|Boże Ciało
|4 czerwca
|czwartek
|Wniebowzięcie NMP
|15 sierpnia
|sobota
|Wszystkich Świętych
|1 listopada
|niedziela
|Narodowe Święto Niepodległości
|11 listopada
|środa
|Wigilia Bożego Narodzenia
|24 grudnia
|czwartek (nie ustawowo wolna, ale często skrócony czas pracy)
|Boże Narodzenie – pierwszy dzień
|25 grudnia
|piątek
|Boże Narodzenie – drugi dzień
|26 grudnia
|sobota
Dwa święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia i 26 grudnia. Za każde z nich pracownikowi przysługuje jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru.
Dlaczego warto zaplanować urlop 2026 już teraz – HR-owcy ostrzegają przed tłokiem
HR-owcy podkreślają, że najwięcej chętnych na wolne przypada na majówkę, Boże Ciało i grudzień. Kto złoży wniosek w styczniu, ma większe szanse na wymarzony termin.
Niektórzy pracodawcy umożliwiają też wcześniejszy wybór dnia odbioru za święto w sobotę – można go wykorzystać nawet w innym miesiącu, jeśli regulamin firmy na to pozwala.
Najczęstsze pytania o urlop 2026 – co z dniem wolnym za święto w sobotę?
Czy pracodawca sam wyznacza dzień wolny za święto w sobotę?
Tak, ale powinien to zrobić w tym samym okresie rozliczeniowym. W praktyce często ustala to wspólnie z pracownikami.
Czy można połączyć odbiór dnia wolnego z urlopem wypoczynkowym?
Tak – to najczęstsze rozwiązanie, pozwalające wydłużyć weekend lub święta.
Czy za święta w niedzielę też przysługuje dzień wolny?
Nie. Zgodnie z Kodeksem pracy, dzień wolny przysługuje tylko za święto przypadające w sobotę.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28)
- Kodeks pracy, art. 130 § 2 – dzień wolny za święto przypadające w sobotę
