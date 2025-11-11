Planowanie urlopu w 2026 roku to trochę jak układanie puzzli — każdy dzień ma znaczenie, a dobrze dobrane „mostki” potrafią zamienić zwykły weekend w małe wakacje. Wystarczy kilka strategicznie rozłożonych dni, by rok pracy rozdzielić na sześć długich przerw i złapać prawdziwy oddech między obowiązkami.

Ile dni urlopu przysługuje w 2026 roku i komu? Zasady według Kodeksu pracy

W 2026 roku obowiązują te same zasady naliczania urlopu wypoczynkowego, co obecnie. Zgodnie z Kodeksem pracy:

pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego ,

, po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy – 26 dni urlopu.

Do stażu wliczają się m.in. wcześniejsze okresy zatrudnienia, nauka (np. szkoła średnia, studia), a także praca na umowie o pracę u innych pracodawców. Już od 2026 roku zmieni się jednak prawo i do stażu pracy wliczą się także np. umowy o dzieło - trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, o czym piszemy tutaj: Nowe zasady stażu pracy od 2026 roku. ZUS szykuje się na falę wniosków, a pracownicy mają ograniczony czas na działanie

Ważne Jeśli nawet nie mamy jeszcze pełnego wymiaru urlopu, to wystarczy nam 19 dni wolnego w 2026 roku, aby odpoczywać aż 49 dni.

Jeśli zaś mamy pełen wymiar 26 dni, to przy wykorzystaniu 22 dni urlopu możemy odpoczywać aż 55 dni - wszystko dzięki sprytnemu "mostkowaniu", czyli łączeniu dni ustawowo wolnych urlopem.

Urlop w styczniu 2026 – jak połączyć Nowy Rok i Trzech Króli, by mieć 6 dni wolnego

Nowy Rok wypada w czwartek (1 stycznia), a Święto Trzech Króli – we wtorek (6 stycznia). Wystarczy wziąć wolne 2 i 5 stycznia (piątek i poniedziałek), by cieszyć się aż sześcioma dniami odpoczynku – od 1 do 6 stycznia.

To idealny moment na regenerację po świętach i „reset” po sylwestrowym maratonie.

Wielkanoc 2026 – kiedy wypada i jak wydłużyć świąteczny weekend

Wielkanoc wypada 5–6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). To tradycyjny moment na rodzinny odpoczynek – nie da się go wydłużyć bez dodatkowego urlopu, ale jeśli dołożysz 4–7 kwietnia (wtorek–piątek), zyskasz cały tydzień wolnego.

Majówka 2026 – jak zaplanować urlop, żeby mieć aż 9 dni wolnego

Majówka w 2026 roku zapowiada się fenomenalnie:

1 maja (piątek) – Święto Pracy

– Święto Pracy 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji

Jeśli weźmiesz wolne 27–30 kwietnia (wtorek–czwartek), masz aż 9 dni wolnego: od 25 kwietnia do 3 maja.

Ważne To najdłuższy „mostek” roku – idealny moment na majowy wyjazd za granicę lub urlop w górach.

Boże Ciało 2026 w czwartek – jak zrobić z tego długi weekend

Boże Ciało wypada 4 czerwca (czwartek). Jeśli dołożysz urlop 5 czerwca (piątek), masz cztery dni wolnego – od 4 do 7 czerwca. Dla rodziców i nauczycieli to doskonały moment na początek wakacyjnego trybu.

Sierpień 2026 – święto w sobotę i dodatkowy dzień wolny. Jak to wykorzystać?

15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) przypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca musi przyznać inny dzień wolny do odbioru w tym samym okresie rozliczeniowym.

Jeśli weźmiesz urlop 10–14 sierpnia (poniedziałek–piątek) i odbierzesz dodatkowy dzień np. w poniedziałek 17 sierpnia, zyskasz 10 dni wolnego – przy 5 dniach urlopu. Będziesz wtedy odpoczywać w dniach: 8-17 sierpnia 2026.

Wskazówka: zaplanuj odbiór dnia wolnego wcześniej – w sierpniu chętnych nie zabraknie.

Listopad 2026 – jak połączyć 11 listopada, by mieć 9 dni wolnego

1 listopada (Wszystkich Świętych) wypada w niedzielę, więc nie ma dodatkowego dnia.

wypada w niedzielę, więc nie ma dodatkowego dnia. 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – w środę.

Weź wolne 9, 10, 12 i 13 listopada (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), a zyskasz 9 dni odpoczynku – od 7 do 15 listopada. Dla wielu Polaków to moment na ostatni urlop przed zimą i świątecznym okresem.

Święta Bożego Narodzenia 2026 – Wigilia w czwartek, drugi dzień w sobotę. Jak mieć 11 dni wolnego?

Koniec roku przynosi drugi bonusowy dzień wolny – 26 grudnia (sobota) również oznacza dzień do odbioru.

Jeśli odbierzesz go tuż po świętach, a więc w poniedziałek 28 grudnia, i do tego weźmiesz 3 dni urlopu w dniach 29-31 grudnia, to będziesz odpoczywać aż 11 dni - do 3 stycznia 2027 roku.

Ważne Wskazówka: Jeśli udało Ci się zachomikować jeszcze trochę zaległego urlopu, to możesz dobrać jeszcze 3 dni urlopu przed Wigilią (21-23 grudnia). Wówczas - przy 6 dniach urlopu - będziesz odpoczywać aż 16 dni! Święta w tym układzie to prawdziwe „złoto dla planujących”.

Najlepsze kombinacje urlopu w 2026 roku – tak ułożysz 49 dni wolnego

Poniżej przedstawiamy w tabeli sprytny plan idealny na to, jak "wycisnąć" z 2026 roku aż 49 dni wolnych od pracy. Pamiętajmy, że jest to możliwe przy założeniu, że przysługuje nam 26 dni urlopu w ciągu roku.

Okres Dni urlopu Wolne łącznie Uwagi / odbiór za sobotę 1–6 stycznia 2 6 Nowy Rok + Trzech Króli 25 kwietnia–3 maja 4 9 Majówka 4–7 czerwca 1 4 Boże Ciało 8–17 sierpnia 5 10 Odbiór za 15 sierpnia 7–15 listopada 4 9 Święto Niepodległości 24–3 stycznia 3 11 Odbiór za 26 grudnia

Łącznie: 49 dni wolnego przy wykorzystaniu zaledwie 19 dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli dobierzemy jeszcze 3 dni wolnego przed Wigilią, wtedy zyskamy łącznie aż 55 dni wolnego przy wykorzystaniu 22 dni urlopu w ciągu roku.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku – pełny kalendarz świąt i weekendów

W 2026 roku dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce będą:

Święto Data Dzień tygodnia Nowy Rok 1 stycznia czwartek Święto Trzech Króli 6 stycznia wtorek Wielkanoc – pierwszy dzień 5 kwietnia niedziela Wielkanoc – drugi dzień 6 kwietnia poniedziałek Święto Pracy 1 maja piątek Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja niedziela Zielone Świątki 24 maja niedziela Boże Ciało 4 czerwca czwartek Wniebowzięcie NMP 15 sierpnia sobota Wszystkich Świętych 1 listopada niedziela Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada środa Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia czwartek (nie ustawowo wolna, ale często skrócony czas pracy) Boże Narodzenie – pierwszy dzień 25 grudnia piątek Boże Narodzenie – drugi dzień 26 grudnia sobota

Dwa święta przypadają w sobotę – 15 sierpnia i 26 grudnia. Za każde z nich pracownikowi przysługuje jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru.

Dlaczego warto zaplanować urlop 2026 już teraz – HR-owcy ostrzegają przed tłokiem

HR-owcy podkreślają, że najwięcej chętnych na wolne przypada na majówkę, Boże Ciało i grudzień. Kto złoży wniosek w styczniu, ma większe szanse na wymarzony termin.

Niektórzy pracodawcy umożliwiają też wcześniejszy wybór dnia odbioru za święto w sobotę – można go wykorzystać nawet w innym miesiącu, jeśli regulamin firmy na to pozwala.

Najczęstsze pytania o urlop 2026 – co z dniem wolnym za święto w sobotę?

Czy pracodawca sam wyznacza dzień wolny za święto w sobotę?

Tak, ale powinien to zrobić w tym samym okresie rozliczeniowym. W praktyce często ustala to wspólnie z pracownikami.

Czy można połączyć odbiór dnia wolnego z urlopem wypoczynkowym?

Tak – to najczęstsze rozwiązanie, pozwalające wydłużyć weekend lub święta.

Czy za święta w niedzielę też przysługuje dzień wolny?

Nie. Zgodnie z Kodeksem pracy, dzień wolny przysługuje tylko za święto przypadające w sobotę.

Podstawa prawna i dokumenty