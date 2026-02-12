Powstanie rejestr psychologów – łatwa weryfikacja uprawnień

Ustawa o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów wprowadza definicję świadczeń psychologicznych i określa zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu. Na mocy jej przepisów ma powstać rejestr psychologów, który umożliwi sprawdzenie, czy osoba podająca się za psychologa, faktycznie nim jest.

Ponadto przewiduje utworzenie samorządu zawodowego psychologów, który ma podlegać nadzorowi ministra pacy oraz uchwalenie Kodeksu etyki zawodowej psychologów.

O podpisaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował w nagraniu opublikowanym na profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie X. - Kończy ona okres niebezpiecznej dowolności w obszarze świadczenia wsparcia psychologicznego. Wprowadza jasne zasady wykonywania zawodu, odpowiedzialność dyscyplinarną oraz samorząd zawodowy zgodnie z konstytucją. Państwo musi zapewniać standardy zawodowe stąd moja decyzja - powiedział.

W uzasadnieniu na stronie Kancelarii Prezydenta podkreślono, że przyjęta ustawa ma być odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby środowiska psychologów związane z utworzeniem samorządu zawodowego psychologów reprezentującego osoby wykonujące zawód psychologa i sprawującego pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu.

„Zasada ochrony zdrowia psychicznego na szczeblu państwowym, ale także na arenie międzynarodowej, została uznana za podstawę prawidłowego rozwoju społeczeństwa. Szczególna rola zawodu psychologa w społeczeństwie przemawia za koniecznością utrzymania regulacji tego zawodu” - podkreślono.

Spór o psychoterapię i nowe zasady wsparcia psychologicznego

Zgodnie z ustawą psycholog będzie mógł prowadzić psychoterapię na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Na etapie prac w parlamencie psychoterapia została usunięta z wykazu świadczeń psychologicznych, który przewiduje ustawa.

Psychologowie, którzy protestowali przeciwko usunięciu psychoterapii z wykazu świadczeń psychologa, podkreślali, że kuriozalną sytuacją jest, że psycholog kliniczny po pięciu latach studiów i dodatkowych czterech latach specjalizacji zakończonej państwowym egzaminem (PES) będzie musiał uczyć się psychoterapii od nowa, razem z osobami np. po politologii czy archeologii.

Bez zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej psycholog będzie mógł udzielić „doraźnego wsparcia” w sytuacji doświadczania kryzysu lub traumy.

Ustawa ma uporządkować stan prawny, ponieważ ustawa o zawodzie psychologa z 2001 r. nie funkcjonuje. Nie wydano do niej rozporządzeń wykonawczych. Nigdy nie ukonstytuował się samorząd psychologów.

Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 2 lat i 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkami. (PAP)