W wykazie prac systemowych i legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia resortu pracy do projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr projektu UC127). Projekt ten ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970, która dotyczy wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń poprzez mechanizmy przejrzystości płac oraz skuteczniejsze egzekwowanie prawa.
Polska wdraża unijną dyrektywę UE 2023/970 o równości płac
Polska stoi przed koniecznością wdrożenia jednej z najbardziej kompleksowych reform prawa pracy ostatnich lat. Dyrektywa UE 2023/970, dotycząca wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, wprowadza obowiązek stosowania przejrzystych i obiektywnych mechanizmów płacowych. Dyrektywa weszła w życie 6 czerwca 2023 r., a termin jej wdrożenia w prawie krajowym upływa 7 czerwca 2026 r. Jej głównym celem jest zapewnienie praktycznego stosowania i skutecznego egzekwowania obowiązującej już zasady równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za pracę jednakowej wartości. Ponieważ problemu nierówności płac nie da się rozwiązać działaniami pozalegislacyjnymi, Ministerstwo Rodziny przygotowało projekt ustawy, która gruntownie zmieni obowiązki pracodawców – zarówno dużych firm, jak i mikroprzedsiębiorców.
Nowe regulacje oznaczają m.in. jawność kryteriów płacowych, dostęp pracowników do informacji o wynagrodzeniach, obowiązek raportowania luki płacowej, a także dotkliwe sankcje za naruszenia. Reforma ma zapewnić realne egzekwowanie konstytucyjnej zasady równego traktowania oraz pełną zgodność polskiego prawa z unijnymi standardami.
Struktura wynagrodzeń i kryteria płac: jak ustawa gwarantuje równość płac w firmach
Ustawa wprowadza wymóg, aby każdy pracodawca – niezależnie od skali działalności – posiadał strukturę wynagrodzeń, która pozwala ocenić, czy pracownicy znajdują się w porównywalnej sytuacji zawodowej.
Podstawą wyceny pracy będą cztery obligatoryjne kryteria:
- umiejętności,
- wysiłek,
- odpowiedzialność,
- warunki pracy.
Dopuszczalne będzie stosowanie dodatkowych kryteriów, jednak muszą one pozostawać obiektywne i neutralne płciowo, eliminując bezpośrednią i pośrednią dyskryminację.
Jawne zasady wynagrodzeń i wzrostów płac: obowiązki pracodawców wobec pracowników
Pracodawcy zostaną zobowiązani do określenia i udostępnienia pracownikom jasnych zasad ustalania:
- poziomów wynagrodzeń,
- wzrostów płac,
- kryteriów stosowanych przy różnicowaniu wynagrodzeń.
Firmy zatrudniające mniej niż 50 osób będą udostępniać część danych na wniosek pracownika, pozostali – z urzędu.
Prawo pracownika do informacji o wynagrodzeniu i średnich płacach z podziałem na płeć w firmach
Każdy pracownik zyska prawo do uzyskania od pracodawcy informacji o:
- swojej własnej płacy,
- średnich wynagrodzeniach – z podziałem na płeć – w odniesieniu do grupy pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości.
Oznacza to przełomowe zmiany w dostępie do danych, które dotychczas były w większości firm niejawne. Co ważne – pracodawcy nie będą mogli już stosować zapisów o zakazie ujawniania wynagrodzenia.
Obowiązek firm ujawniania początkowego wynagrodzenia i kryteriów płacowych kandydatom do pracy, także w formie cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami
Firmy będą musiały udostępniać osobom ubiegającym się o zatrudnienie:
- wysokość początkowego wynagrodzenia lub jego przedział,
- stosowane kryteria ustalania poziomu wynagrodzeń.
Informacje te muszą być przedstawione w sposób dostępny cyfrowo i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Raportowanie luki płacowej – obowiązek dla firm zatrudniających co najmniej 100 pracowników
Jednym z kluczowych elementów reformy jest obowiązek sporządzania sprawozdań z luki płacowej. Raport obejmie m.in.:
- średnią i medianę luki płacowej,
- różnice w składnikach zmiennych i uzupełniających,
- udział kobiet i mężczyzn w różnych przedziałach wynagrodzeń,
- lukę płacową w poszczególnych kategoriach stanowisk.
Częstotliwość raportowania będzie zależała od wielkości firmy:
- co 3 lata – przedsiębiorstwa zatrudniające 100–249 pracowników,
- co roku – firmy zatrudniające 250+ pracowników.
Większość danych będzie publikowana publicznie, co zwiększy presję na eliminowanie nieuzasadnionych różnic płacowych.
Wspólna ocena wynagrodzeń – gdy luka przekracza 5%
Jeśli w którejkolwiek kategorii pracowników luka płacowa przekroczy 5%, a pracodawca nie wykaże obiektywnych powodów różnicy ani nie zlikwiduje jej w ciągu sześciu miesięcy, będzie zobowiązany do przeprowadzenia wspólnej oceny wynagrodzeń.
W proces ten zostaną zaangażowani:
- związki zawodowe lub przedstawiciele pracowników,
- w razie potrzeby: inspekcja pracy oraz organ ds. równości.
Ocena obejmie szczegółową analizę przyczyn nierówności oraz wdrożenie działań naprawczych.
Sankcje – nawet do 60 tys. zł grzywny
Przewidziano dotkliwe sankcje za naruszenia, w tym m.in. za:
- brak struktury wynagrodzeń,
- nieprzekazanie informacji pracownikowi,
- brak raportu o luce płacowej,
- niewykonanie wspólnej oceny wynagrodzeń,
- stosowanie klauzul zakazu ujawniania wynagrodzenia.
Kary będą mieścić się w przedziale od 2000zł do 60000zł.
Nowy system nadzoru i egzekwowania prawa
Reforma wprowadza wielopoziomową strukturę nadzoru:
- Organ ds. równości. Będzie mógł m.in.: występować do pracodawcy o dane płacowe, żądać wyjaśnień dotyczących luki płacowej, uczestniczyć w działaniach naprawczych.
- Organ monitorujący. Odpowiada za: analizę danych o luce płacowej, prowadzenie publicznego rejestru danych, udostępnianie narzędzi informatycznych do raportowania.
- Państwowa Inspekcja Pracy. Zyska nowe kompetencje, np.: prowadzenie szkoleń, żądanie danych o wynagrodzeniach, reprezentowanie pracowników w sporach sądowych, wsparcie przy wdrażaniu działań naprawczych.
Co oznaczają nowe przepisy dla pracodawców?
Reforma wymaga od firm:
- stworzenia przejrzystych struktur wynagrodzeń,
- przygotowania jawnych zasad ustalania płac,
- zapewnienia pracownikom dostępu do danych,
- wdrożenia procedur raportowania i współpracy z organami nadzoru,
- zapewnienia zgodności z unijnymi standardami antydyskryminacyjnymi.
To duże wyzwanie organizacyjne – zwłaszcza dla sektora MŚP – ale jednocześnie szansa na uporządkowanie polityki płacowej i ograniczenie ryzyka sporów.
Co zyskają pracownicy?
Dzięki nowym regulacjom pracownicy zyskają konkretne prawa i narzędzia, które pozwolą im lepiej kontrolować swoje wynagrodzenie i walczyć z nierównościami płacowymi:
- dostęp do informacji o wynagrodzeniach,
- możliwość weryfikacji, czy są traktowani równo,
- wsparcie instytucji państwowych w dochodzeniu roszczeń,
- większą przejrzystość procedur i kryteriów płacowych,
- realne narzędzia do walki z dyskryminacją płacową.
Podstawa prawna:
Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr projektu UC127)
Dyrektywa UE 2023/970
