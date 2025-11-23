W Polsce trwa duża zmiana w usługach mobilnych – kolejne sieci komórkowe definitywnie wyłączają technologię 3G. Oznacza to, że tysiące użytkowników starszych telefonów wkrótce straci dostęp do mobilnego internetu, a niektóre funkcje – jak MMS-y – przestaną działać całkowicie. Operatorzy nie przewidują żadnych rekompensat za konieczność wymiany urządzeń.

T-Mobile już wyłączył 3G, inni operatorzy zrobią to lada chwila

Pierwszym operatorem, który wygasił 3G, był T-Mobile. Rok później dołączył Orange, a proces potrwa u niego do 2025 r. Play również zapowiedział całkowite wyłączenie 3G do końca przyszłego roku. Najdłużej technologia będzie działać w Plusie – dopiero do 2027 r. Powód jest prosty: firmy potrzebują miejsca w paśmie na znacznie szybsze LTE i 5G.

Wyłączenie 3G najbardziej odczują osoby korzystające ze starszych telefonów, które nie wspierają nowszych standardów transmisji danych. Połączenia głosowe i SMS-y nadal będą działały, ale internet mobilny – już nie. To oznacza konieczność wymiany urządzeń, często na pełnoprawne smartfony.

Nie będzie rekompensaty za wyłączenie sieci

Operatorzy nie planują rekompensat za tę zmianę, choć mogą pojawić się ograniczone oferty promocyjne dla stałych klientów. Trzeba więc być przygotowanym, że koszt zakupu nowego telefonu spadnie na użytkowników.

Aby sprawdzić, czy urządzenie poradzi sobie bez 3G, Orange udostępnia bezpłatny SMS na numer 80233 o treści KARTA, a Play zachęca do sprawdzenia ustawień telefonu lub specyfikacji modelu online. Jeśli smartfon obsługuje 4G lub LTE – będzie działał, choć w starszych modelach prędkość internetu może być niższa.