Delikatesy Centrum wchodzą w najbardziej drastyczny etap przebudowy od początku istnienia. Grupa Eurocash – właściciel sieci – potwierdziła zamknięcie aż 119 placówek w 2025 r. Operacja, wymuszona jest słabymi wynikami segmentu detalicznego i szybko zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash, przyznał, że rezultaty za trzeci kwartał 2025 r. były poniżej zakładanych oczekiwań.

119 zamknięć i rosnące koszty. Eurocash tnie własne i franczyzowe sklepy

Z danych, które Grupa Eurocash przekazała wraz z wynikami za trzeci kwartał 2025 r., wynika, że od początku roku z rynku zniknęło łącznie 119 Delikatesów Centrum: 54 prowadzone w modelu franczyzowym i 65 należących bezpośrednio do firmy. Szczególnie bolesny okazał się miniony kwartał – tylko w jego trakcie zamknięto 30 sklepów własnych.

Eurocash podkreśla, że likwidacje to element szerokiej strategii optymalizacyjnej, ale jednocześnie przyznaje, że krótkoterminowo generują one dodatkowe wydatki. Tylko w trzecim kwartale jednorazowe koszty restrukturyzacyjne sięgnęły 11 mln zł, a w drugim – 9 mln zł.

Firma zaznacza jednak, że cięcia mają przynieść wymierne korzyści finansowe. Według prognoz likwidacja 30 sklepów w trzecim kwartale pozwoli zaoszczędzić 15,4 mln zł rocznie. Z kolei wszystkie zamknięcia dokonane od stycznia 2025 r. mają przełożyć się na redukcję kosztów rzędu ok. 35 mln zł.

Strategia Eurocash: mniej sklepów własnych, więcej franczyz i agencji

Redukcja liczby placówek jest tylko jednym z elementów dużej zmiany modelu działania Delikatesów Centrum. Eurocash odchodzi od sklepów własnych na rzecz formuły agencyjno-franczyzowej. Firma przekonuje, że nowa struktura jest bardziej elastyczna, mniej kosztowna i pozwala skupić się na wspieraniu przedsiębiorców.

To podejście już przynosi konkretne oszczędności: w drugim kwartale 2025 r. koszty wynagrodzeń w segmencie detalicznym spadły o 9,7 proc. rok do roku. Spółka zapowiada, że to dopiero początek transformacji.

Nowa, długoterminowa strategia Grupy Eurocash ma zostać ogłoszona 9 grudnia 2025 r. Według zapowiedzi firma chce włączyć Delikatesy Centrum w szerszy ekosystem franczyzowy, oparty na „przewidywalnym i skalowalnym modelu”. Propozycja obejmuje m.in. integrację narzędzi marketingowych, zakupowych i technologicznych oraz stworzenie struktury bardziej odpornej na zmiany popytu. Obecna restrukturyzacja ma być fundamentem pod ten plan.

Kryzys w polskim handlu. Zwolnienia i zamknięcia w wielu sieciach

Problemy Delikatesów Centrum wpisują się w szerszy kryzys na rynku handlu detalicznego w Polsce - donosi portal Wiadomości Handlowe. Słabnący popyt, rosnące koszty operacyjne i presja konkurencyjna sprawiają, że kolejne sieci decydują się na radykalne kroki.

W 2025 r. restrukturyzacje i redukcje zatrudnienia ogłaszały już m.in. Makro, Castorama, Carrefour oraz Avon. Cięcia dotykają nie tylko tysięcy pracowników, lecz także lokalnych dostawców i małych przedsiębiorców, którzy tracą istotne kanały sprzedaży.

Restrukturyzacja Eurocash pokazuje, że zmiany w branży dopiero przyspieszają, a rynek detaliczny wchodzi w jeden z najtrudniejszych okresów od lat.